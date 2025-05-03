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GIANI Invest Group

Грузия, Тбилиси
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Об агентстве

Добро пожаловать в GIANI Invest Group!

Мы - агентство премиум недвижимости в Тбилиси, предлагающее эксклюзивные решения любой сложности для наших клиентов. В GIANI Invest Group мы превращаем мечты в реальность, обеспечивая первоклассный сервис и широкий выбор высококачественной недвижимости в одном из самых привлекательных городов мира.

Что делает нас особенными? Наше агентство предлагает уникальный подход к каждому клиенту, сосредотачиваясь на их индивидуальных потребностях и предпочтениях. Мы стремимся создать для вас идеальное жилищное решение, которое отражает ваш стиль жизни, предпочтения и вкусы. 

Выбирая Giani Invest Group, вы выбираете оптимальное сочетание качества, стиля и профессионализма в мире премиум недвижимости. 
Доверьте нам свои мечты, и мы сделаем их реальностью!✨

Услуги

Наши ключевые преимущества:
▪️Эксклюзивные объекты недвижимости. Мы предлагаем доступ к самым престижным и роскошным объектам недвижимости в Тбилиси, включая элитные квартиры, роскошные виллы, уникальные дома и таунхаусы.
▪️Профессиональные риелторы. Наши сотрудники обладают глубокими знаниями рынка недвижимости и всегда готовы помочь вам сделать обоснованный выбор. Мы сопровождаем вас на каждом этапе процесса покупки, начиная от поиска и просмотра объектов недвижимости и заканчивая подписанием сделки, но наши отношения продолжаются и дальше.
▪️Прозрачность и надежность. Мы ценим ваше доверие и всегда придерживаемся принципов прозрачности и надежности в наших деловых отношениях. Мы предоставляем четкую и полную информацию о каждом объекте недвижимости, чтобы вы могли принять обдуманное решение.
▪️Инвестиции. GIANI Invest Group предлагает не только различные варианты приобретения роскошного жилья в Тбилиси, но и уникальные возможности инвестирования в недвижимость, которые помогут вам увеличить ваш капитал и обеспечить финансовую стабильность в будущем.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:57
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Языки общения
English, Русский
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