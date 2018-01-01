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Georgia Private Investment

Грузия, Грузия, район Дманиси, с. Машавера
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Georgia Private Investment
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
gp-invest.ge
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Описание

В Батуми сотни строящихся проектов, но вам подходит только один! Какой?

Обращайтесь к профессионалам за грамотным подбором недвижимости для ВАС!

 

Почему Вам стоит сотрудничать с нами?

- У нас Вы всегда найдете эксклюзивные условия и варианты объектов недвижимости.

- Мы сопроводим Вас на каждом этапе выбора, покупки и регистрации сделки. И даже после.

- Мы возьмем на себя все хлопоты, связанные с ремонтом и управлением Вашей недвижимостью.

Наша команда сделает всё, чтобы Ваша мечта сбылась. Мы страстно преданы своему делу и всегда выступаем на Вашей стороне!

 

Georgia Private Investment – ваш надежный партнер в Грузии!

 

Услуги
  • Юридическое и налоговое консультирование
  • онлайн презентации и удаленные сделки
  • Доверительное управление вашей недвижимостью
  • Ремонт и отделка
  • Девелопмент
Новостройки
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Sunny Village
Коттеджный поселок Sunny Village
Батуми, Грузия
от € 129,409
144 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Georgia Private Investment

Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми

Sunny Village проект таунхаусов расположен в 10 минутах от центра Батуми в тихом зеленом районе. Район с мандариновыми садами и эвкалиптами. Тихий и спокойный район.

Комплекс предназначен для постоянного семейного проживания. 

В проекте предусмотрена парковая зона с беседками и удобными парковками для жителей.
Дома сдаются в состоянии белого каркаса, так же есть возможность согласования индивидуальной планировки.

В проекте представлены 3 типа вилл:
144 м², 176 м² и 186 м²


Цена за квадратный метр 1000$ в белом каркасе.
Доступна опция ремонта от компании по индивидуальному дизайн-проекту.

Обязательно посмотрите видео. ЭТО надо видеть!

Застройщик предусмотрел в каждой вилле: индивидуальный паркинг, бассейн, удобную планировку.

На продажу представлены 2-этажные виллы.

В них предусмотрены:

- объединенная кухня-гостиная,

-2 спальни,

-2 санузла.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Это означает, что уже Новый 2024 год вы можете провести в своем доме.

Закрытая территория и территория без машин. Вокруг много зелени.

Идеально подойдет как для большой семьи, так и пары.

В случае сдачи в аренду вилла имеет высокий арендный потенциал:

при долгосрочной аренде - 2000-2500$ в месяц

при краткосрочной аренде - 250-300$ в день.

+ сами виллы вырастут в цене после заселения.

Предчистовая отделка от 144000$.

При покупке виллы предоставляется ВНЖ.

 

 

 

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"Luxe Real Estate" профессионально предоставляет услуги в сфере недвижимости физическим и юридическим лицам в основных сегментах рынка: покупка и продажа квартир в новостройках и на вторичном рынке, покупка и продажа загородной недвижимости, покупка и продажа коммерческой недвижимости, аренда квартир, аренда домов и коттеджей, аренда коммерческой недвижимости, недвижимость управление недвижимостью и инвестиционная деятельность.

С нашей помощью вы сможете приобрести жилье в элитном сегменте. Наше агентство располагает огромным количеством предложений как на продажу, так и в аренду, а также большим количеством загородных домов, коттеджей, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в выборе наилучшего для вас варианта и оформят сделку максимально эффективно и быстро!

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Elt Building — это строительно-девелоперская компания, которая с 2017 года начала активную деятельность в Аджарии, а конкретно в Батуми.

Стартапом компании был многофункциональный жилой комплекс Sunrise на новом Бульваре, на первой линии побережья черного моря, с хорошо развитой инфраструктурой и множеством преимуществ.

Elt Building является дочерней компанией финансовой организации Elt company, которая существует уже 15 лет, с тех времен, когда бизнес-среда пока еще не была создана в стране. Главная сфера деятельности компании — это сеть ломбардов, которая успешно оперируется более чем 150 сотрудниками компании в 22 сервисных центрах.

Строительная компания Elt Building — это высококачественные строительные материалы, инновационные технологии, современный и удобный дизайн, ответственность, надежность, корректное управление и квалифицированный персонал.

Компания уже имеет деловые отношения с надежными партнерами в Украине, России, Казахстане, Израиле, Испании, Иране, Турции, Азербайджане и Армении.

Нашей основной целью является создание современной, удобной, здоровой и безопасной среды в нынешнем и других будущих проектах.

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Наша компания Tbilhouse работает на рынке с 2015 года, а с 1998 года работает под другим названием. Наш профиль Buy-Sell-Rent. любая недвижимость.

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Компания профессионалов к вашим услугам. Мы сделаем все возможное, чтобы приобретение недвижимости в одном из самых красивых и благословенных мест на берегу Черного моря стало для вас счастливым событием.

Мы влюблены в Грузию. Это поистине райское местечко, здесь комфортный для жизни субтропический климат, потрясающей красоты природа, чистые и широкие пляжи, горы с белыми вершинами, уникальные целебные источники. Но самое главное богатство — это замечательные люди, готовые всегда прийти на помощь, разделить с вами радость и печаль. Тут нет языкового барьера. Вас всегда постараются понять.

Группа компаний GulfStream — интернациональная команда. За два года работы нашими добрыми друзьями и клиентами стали более 500 семей, граждан разных стран. Более 200 из них купили недвижимость, более 300 семей арендовали у нас уютное, добротное жилье по хорошим ценам, более 50 семей заказали у нас ремонт своих квартир.

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Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.

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