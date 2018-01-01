Georgia Private Investment
Грузия, Грузия, район Дманиси, с. Машавера
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2018
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
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Описание
В Батуми сотни строящихся проектов, но вам подходит только один! Какой?
Обращайтесь к профессионалам за грамотным подбором недвижимости для ВАС!
Почему Вам стоит сотрудничать с нами?
- У нас Вы всегда найдете эксклюзивные условия и варианты объектов недвижимости.
- Мы сопроводим Вас на каждом этапе выбора, покупки и регистрации сделки. И даже после.
- Мы возьмем на себя все хлопоты, связанные с ремонтом и управлением Вашей недвижимостью.
Наша команда сделает всё, чтобы Ваша мечта сбылась. Мы страстно преданы своему делу и всегда выступаем на Вашей стороне!
Georgia Private Investment – ваш надежный партнер в Грузии!
Услуги
- Юридическое и налоговое консультирование
- онлайн презентации и удаленные сделки
- Доверительное управление вашей недвижимостью
- Ремонт и отделка
- Девелопмент
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