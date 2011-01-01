Об агентстве

Edge Development Group работает в секторе строительства и развития в Ларнаке. Компания предлагает разнообразные и инновационные типы и стили недвижимости, каждый из которых является образцом превосходной жизни, построенной по самым высоким стандартам в лучших местах Ларнаки. Наша приверженность обеспечению абсолютной удовлетворенности клиентов является постоянной. На каждом этапе процесса, от проектирования и планирования до финальной отделки, всегда учитываются эмоциональные и практические приоритеты жителей.