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Edge Development

Кипр, Палайометохо
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 месяца
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Языки общения
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Об агентстве

Edge Development Group работает в секторе строительства и развития в Ларнаке. Компания предлагает разнообразные и инновационные типы и стили недвижимости, каждый из которых является образцом превосходной жизни, построенной по самым высоким стандартам в лучших местах Ларнаки. Наша приверженность обеспечению абсолютной удовлетворенности клиентов является постоянной. На каждом этапе процесса, от проектирования и планирования до финальной отделки, всегда учитываются эмоциональные и практические приоритеты жителей.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:17
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
08:00 - 17:00
Вторник
08:00 - 17:00
Среда
08:00 - 17:00
Четверг
08:00 - 17:00
Пятница
08:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 7 объектов
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56 млн
Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
Расположенный в престижном районе Красас в Ларнаке, этот уникальный жилой комплекс предлагае…
$202,798
Дома
Смотреть все 4 объекта
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$551,193
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Наш проект по строительству находится в наиболее перспективной площади LARNACA всего в 200 м…
$805,374
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Petros Theodorou
Petros Theodorou
11 объектов
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