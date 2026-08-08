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Dgebua Luxury Real Estate

Грузия, Тбилиси
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.elisha.ge
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Dgebua Luxury Real Estate — агентство элитной недвижимости с 18-летним опытом работы на рынке Грузии. Мы специализируемся на продаже и подборе эксклюзивных квартир, пентхаусов, частных домов, вилл, коммерческой недвижимости и инвестиционных объектов в Тбилиси. Мы обеспечиваем индивидуальный подход, полное сопровождение сделки, конфиденциальность и высокий уровень сервиса. Наша цель — помочь каждому клиенту найти недвижимость, которая соответствует его образу жизни, целям и инвестиционным ожиданиям.

 

 

 

Услуги

Продажа элитной недвижимости в Тбилиси.

Подбор квартир, пентхаусов, частных домов и коммерческой недвижимости.

Подбор инвестиционных объектов.

Профессиональное сопровождение сделок купли-продажи.

 Консультации по инвестициям в недвижимость.

Индивидуальный поиск недвижимости по запросу клиента.

Полное сопровождение иностранных покупателей.

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English, Русский
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