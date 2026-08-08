Dgebua Luxury Real Estate — агентство элитной недвижимости с 18-летним опытом работы на рынке Грузии. Мы специализируемся на продаже и подборе эксклюзивных квартир, пентхаусов, частных домов, вилл, коммерческой недвижимости и инвестиционных объектов в Тбилиси. Мы обеспечиваем индивидуальный подход, полное сопровождение сделки, конфиденциальность и высокий уровень сервиса. Наша цель — помочь каждому клиенту найти недвижимость, которая соответствует его образу жизни, целям и инвестиционным ожиданиям.
Продажа элитной недвижимости в Тбилиси.
Подбор квартир, пентхаусов, частных домов и коммерческой недвижимости.
Подбор инвестиционных объектов.
Профессиональное сопровождение сделок купли-продажи.
Консультации по инвестициям в недвижимость.
Индивидуальный поиск недвижимости по запросу клиента.
Полное сопровождение иностранных покупателей.