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CityHome

Poslovni Centar Bar, Kula "A"
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CityHome
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Описание

Компания по недвижимости CityHome предлагает жилую и коммерческую недвижимость, включая квартиры, дома, виллы и землю, подходящую для застройки. Мы представляем наших клиентов и предоставляем полное сопровождение сделки, подробную информацию об имуществе и юридическом процессе, а также поддержку после покупки. 

  • Имея многолетний опыт работы в секторе недвижимости Черногории, мы обладаем пониманием юридических и финансовых тонкостей, динамики местного рынка и инвестиционного потенциала. Мы стремимся содействовать плавным сделкам, обеспечивая соблюдение всех требований законодательства.
  • Мы предоставляем исчерпывающие консультации, чтобы помочь вам принять обоснованные решения. 
  • Для владельцев недвижимости мы предлагаем услуги по управлению недвижимостью полного цикла, включая скрининг арендаторов, сбор арендной платы, техническое обслуживание и маркетинг недвижимости. Мы гарантируем, что ваши инвестиции хорошо поддерживаются и приносят стабильную прибыль.
  • Если вы переезжаете в Черногорию, мы предоставляем помощь в переселении, помогая вам найти идеальный дом и легко поселиться в местном сообществе. Наш персонализированный сервис обеспечивает переход без стресса.

Черногория предлагает средиземноморский образ жизни с мягким климатом, вкусной кухней и непринужденной атмосферой. Это идеальное место, чтобы провести свой отпуск или насладиться более постоянным местом жительства. Растущий рынок недвижимости Черногории предоставляет уникальные инвестиционные возможности. и сейчас хорошее время для покупки недвижимости для ренты или выгодной перепродажи.

Если у вас есть какие-либо вопросы о покупке или продаже недвижимости, наша команда профессиональных агентов предоставит подробный ответ.

Наши агенты в Черногории
Tamara Ljesevic
Tamara Ljesevic
4 объекта
Агентства рядом
VEVI
Жилая недвижимость 1

VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!

Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.

Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.

Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.

A place In Montenegro
Жилая недвижимость 294 Коммерческая недвижимость 5

A place In Montenegro предлагает комплексные и профессиональные услуги в области продажи и маркетинга недвижимости, исследования рынка и консультирования по проектам.

Наше уникальное положение, заключающееся в том, что мы участвовали в реальных продажах в Черногории в течение последних двенадцати лет, дает нам беспрецедентное преимущество на рынке - предоставляя актуальную консультационную информацию в режиме реального времени нашим уважаемым клиентам.

Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.

Kamin nekretnine Budva

Наша компания была основана в 1996 году и занималась туристическим бизнесом и торговлей и сфере недвижимости. В 2002 году была открыта новая компания "DUKI KOMERC DOO", которая является открытой при агентстве недвижимости «KAMIN», агентство ведет свою деятельность в продаже и покупке недвижимости на черногорском побережье от Херцег-Нови в Улцинь по всей Черногории, Сербии, Босния и Герцеговина, Хорватия, и т.д. ... Учитывая многолетний опыт работы агентства недвижимости «KAMIN», мы приобрели бизнес-партнеров в Черногории и в странах бывшего Советского Союза, Великобритании, Швеции, Германии, Ирландии, Испании, Польше, Венгрии, Франции, и т.д, с которыми ведем успешное сотрудничество. В нашем предложении есть более чем 2 000 объектов недвижимости: дома, квартиры, земли, отели, мотели, виллы, офисные помещения, а также проекты, которые ждут новых инвесторов. Кроме того, мы предоставляем клиентам лучшие условия по продаже и покупке недвижимости, мы связываем продавцов и покупателей, чтобы они сами могли поговорить о деталях объекта, цене.

MD Realty
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1005 Коммерческая недвижимость 49 Краткосрочная аренда 1

В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

Vector Estate Montenegro
Жилая недвижимость 296 Коммерческая недвижимость 17

Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

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