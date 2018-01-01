Компания по недвижимости CityHome предлагает жилую и коммерческую недвижимость, включая квартиры, дома, виллы и землю, подходящую для застройки. Мы представляем наших клиентов и предоставляем полное сопровождение сделки, подробную информацию об имуществе и юридическом процессе, а также поддержку после покупки.
Черногория предлагает средиземноморский образ жизни с мягким климатом, вкусной кухней и непринужденной атмосферой. Это идеальное место, чтобы провести свой отпуск или насладиться более постоянным местом жительства. Растущий рынок недвижимости Черногории предоставляет уникальные инвестиционные возможности. и сейчас хорошее время для покупки недвижимости для ренты или выгодной перепродажи.
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