Описание

Компания по недвижимости CityHome предлагает жилую и коммерческую недвижимость, включая квартиры, дома, виллы и землю, подходящую для застройки. Мы представляем наших клиентов и предоставляем полное сопровождение сделки, подробную информацию об имуществе и юридическом процессе, а также поддержку после покупки.

Имея многолетний опыт работы в секторе недвижимости Черногории, мы обладаем пониманием юридических и финансовых тонкостей, динамики местного рынка и инвестиционного потенциала. Мы стремимся содействовать плавным сделкам, обеспечивая соблюдение всех требований законодательства.

Мы предоставляем исчерпывающие консультации, чтобы помочь вам принять обоснованные решения.

Для владельцев недвижимости мы предлагаем услуги по управлению недвижимостью полного цикла, включая скрининг арендаторов, сбор арендной платы, техническое обслуживание и маркетинг недвижимости. Мы гарантируем, что ваши инвестиции хорошо поддерживаются и приносят стабильную прибыль.

Если вы переезжаете в Черногорию, мы предоставляем помощь в переселении, помогая вам найти идеальный дом и легко поселиться в местном сообществе. Наш персонализированный сервис обеспечивает переход без стресса.

Черногория предлагает средиземноморский образ жизни с мягким климатом, вкусной кухней и непринужденной атмосферой. Это идеальное место, чтобы провести свой отпуск или насладиться более постоянным местом жительства. Растущий рынок недвижимости Черногории предоставляет уникальные инвестиционные возможности. и сейчас хорошее время для покупки недвижимости для ренты или выгодной перепродажи.

Если у вас есть какие-либо вопросы о покупке или продаже недвижимости, наша команда профессиональных агентов предоставит подробный ответ.