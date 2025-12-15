  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Britalb Properties

Britalb Properties

Албания, Тирана
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English, Italiano
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:37
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Долгосрочная аренда
Смотреть все
For Rent: 3-bedroom Apartment with parking space, near Liqeni i Thate. в Тирана, Албания
For Rent: 3-bedroom Apartment with parking space, near Liqeni i Thate.
Тирана
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Квартира 3+1+пост паркими Liqeni Thate per qera 📍 Лицензии и этоë 🏠Апартаменты 3+1+Пост Парк…
Цена по запросу
For Rent: 2-bedroom Apartment in Tirana, Komuna e Parisit. в Тирана, Албания
For Rent: 2-bedroom Apartment in Tirana, Komuna e Parisit.
Тирана
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
For Rent: Comfortable 2-bedroom Apartment, 100 m², in Komuna e Parisit! Perfect for familie…
Цена по запросу
Apartment for Rent – Beach Area, Palace Hotel 🌊🏡 в Дуррес, Албания
Apartment for Rent – Beach Area, Palace Hotel 🌊🏡
Дуррес
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в аренду – пляжная зона, отель Palace 🌊🏡📍 Расположение: Рядом с отелем Palace, с…
Цена по запросу
2+1+2 Apartment for Rent on "2 Kosovarëve" Street в Тирана, Албания
2+1+2 Apartment for Rent on "2 Kosovarëve" Street
Тирана
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2+1+2 Apartment for Rent on "2 Kosovarëve" Street Area: 101.3 m² New building with e…
Цена по запросу
Наши агенты в Албании
Nuredin Vakaj
Nuredin Vakaj
19 объектов
Агентства рядом
CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 326 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 35 Земельные участки 5
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас! Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 7
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
Оставить заявку
Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 12
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English
Premium Premium
PRO Gold
Century 21 Eon
Албания, Дуррес
Год основания компании 2019
Новостройки 3 Жилая недвижимость 699 Коммерческая недвижимость 24 Долгосрочная аренда 21 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 12
Century 21 Eon, Durres — лидер недвижимости на побережье Албании! Мы не просто часть международного бренда Century 21, который работает в 86 странах и объединяет более 145 000 профессионалов. Мы — один из самых успешных офисов сети в Албании. С 2019 года Century 21 Eon Durres неизменно…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
PRO Silver
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 183 Коммерческая недвижимость 24 Долгосрочная аренда 179 Земельные участки 8
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти