ART Balt's Estate

Услуги

24/7 - Мы работаем только для Вас, при этом:



- Мы работаем только для Вас, при этом: Подбор недвижимости - бесплатно, из всех актуальных предложений по рынку в Ваших критериях.

Показ выбранных объектов в Латвии - бесплатно, в том числе в выходные и праздничные дни.

График показов - индивидуальный график показов и работы с Вами, учитывая Ваши пожелания.

Цены на недвижимость - от застройщика или собственника.

Проведение сделки - в строгом соответствие с законодательством Латвии.

Дополнительные коммиссии не предусматриваются. Покупатель платит только налоги и официальные платежи.

Мы ценим Ваше время. Поэтому на встречу приезжаем с достоверной презентационной информацией по всему спектру рынка недвижимости в интересующем Вас городе Латвии, либо под Ваши конкретные пожелания и критерии.

По практике, по итогам встречи у Вас сложится полноценное понимание по каждому объекту в Ваших критериях и рынку недвижимости в целом, по процедуре оформления сделки купли-продажи, начиная с приезда на просмотр объектов до торжественного вручения Вам документов о праве на собственность.

А также Вы получите всю необходимую информацию касательно процедуры получения Вида на Жительство в Латвии.