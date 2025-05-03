ART Balt's Estate

Агентство недвижимости в Латвии, специализирующееся на всех видах сделок с недвижимостью, а также на сопровождении при получении Вида на Жительство в Латвии.
...мы помогаем найти тот единственный вариант, о котором остаётся лишь сказать: "Да, это мой дом!"
Дополнительные коммиссии не предусматриваются. Покупатель платит только налоги и официальные платежи.
Мы ценим Ваше время. Поэтому на встречу приезжаем с достоверной презентационной информацией по всему спектру рынка недвижимости в интересующем Вас городе Латвии, либо под Ваши конкретные пожелания и критерии.
По практике, по итогам встречи у Вас сложится полноценное понимание по каждому объекту в Ваших критериях и рынку недвижимости в целом, по процедуре оформления сделки купли-продажи, начиная с приезда на просмотр объектов до торжественного вручения Вам документов о праве на собственность.
А также Вы получите всю необходимую информацию касательно процедуры получения Вида на Жительство в Латвии.