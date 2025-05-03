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ART Balt's Estate

Латвия, Юрмала
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
На платформе
На платформе
2 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
artbalts-estate.lv/ru/
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Об агентстве

Агентство недвижимости в Латвии, специализирующееся на всех видах сделок с недвижимостью, а также на сопровождении при получении Вида на Жительство в Латвии.

...мы помогаем найти тот единственный вариант, о котором остаётся лишь сказать: "Да, это мой дом!"

Услуги
  • 24/7 - Мы работаем только для Вас, при этом:
     
  • Подбор недвижимости - бесплатно, из всех актуальных предложений по рынку в Ваших критериях.
  • Показ выбранных объектов в Латвии - бесплатно, в том числе в выходные и праздничные дни.
  • График показов - индивидуальный график показов и работы с Вами, учитывая Ваши пожелания.
  • Цены на недвижимость - от застройщика или собственника.
  • Проведение сделки - в строгом соответствие с законодательством Латвии.

Дополнительные коммиссии не предусматриваются. Покупатель платит только налоги и официальные платежи.

Мы ценим Ваше время. Поэтому на встречу приезжаем с достоверной презентационной информацией по всему спектру рынка недвижимости в интересующем Вас городе Латвии, либо под Ваши конкретные пожелания и критерии.

По практике, по итогам встречи у Вас сложится полноценное понимание по каждому объекту в Ваших критериях и рынку недвижимости в целом, по процедуре оформления сделки купли-продажи, начиная с приезда на просмотр объектов до торжественного вручения Вам документов о праве на собственность.

А также Вы получите всю необходимую информацию касательно процедуры получения Вида на Жительство в Латвии.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:56
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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