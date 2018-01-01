Компания профессионалов к вашим услугам. Мы сделаем все возможное, чтобы приобретение недвижимости в одном из самых красивых и благословенных мест на берегу Черного моря стало для вас счастливым событием.

Мы влюблены в Грузию. Это поистине райское местечко, здесь комфортный для жизни субтропический климат, потрясающей красоты природа, чистые и широкие пляжи, горы с белыми вершинами, уникальные целебные источники. Но самое главное богатство — это замечательные люди, готовые всегда прийти на помощь, разделить с вами радость и печаль. Тут нет языкового барьера. Вас всегда постараются понять.

Группа компаний GulfStream — интернациональная команда. За два года работы нашими добрыми друзьями и клиентами стали более 500 семей, граждан разных стран. Более 200 из них купили недвижимость, более 300 семей арендовали у нас уютное, добротное жилье по хорошим ценам, более 50 семей заказали у нас ремонт своих квартир.