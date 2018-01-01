  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Your home

Your home

Грузия, Багратион
Поделиться с помощью:
QR
Your home
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Наши агенты в Грузии
тамилa Тариеладзе
тамилa Тариеладзе
Агентства рядом
Geos
136 объектов

Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации

GULFSTREAM
51 объект

Компания профессионалов к вашим услугам. Мы сделаем все возможное, чтобы приобретение недвижимости в одном из самых красивых и благословенных мест на берегу Черного моря стало для вас счастливым событием.

Мы влюблены в Грузию. Это поистине райское местечко, здесь комфортный для жизни субтропический климат, потрясающей красоты природа, чистые и широкие пляжи, горы с белыми вершинами, уникальные целебные источники. Но самое главное богатство — это замечательные люди, готовые всегда прийти на помощь, разделить с вами радость и печаль. Тут нет языкового барьера. Вас всегда постараются понять.

Группа компаний GulfStream — интернациональная команда. За два года работы нашими добрыми друзьями и клиентами стали более 500 семей, граждан разных стран. Более 200 из них купили недвижимость, более 300 семей арендовали у нас уютное, добротное жилье по хорошим ценам, более 50 семей заказали у нас ремонт своих квартир.

Luxe Real Estate
93 объекта

"Luxe Real Estate" профессионально предоставляет услуги в сфере недвижимости физическим и юридическим лицам в основных сегментах рынка: покупка и продажа квартир в новостройках и на вторичном рынке, покупка и продажа загородной недвижимости, покупка и продажа коммерческой недвижимости, аренда квартир, аренда домов и коттеджей, аренда коммерческой недвижимости, недвижимость управление недвижимостью и инвестиционная деятельность.

С нашей помощью вы сможете приобрести жилье в элитном сегменте. Наше агентство располагает огромным количеством предложений как на продажу, так и в аренду, а также большим количеством загородных домов, коттеджей, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в выборе наилучшего для вас варианта и оформят сделку максимально эффективно и быстро!

Tbilhouse
1 объект

Наша компания Tbilhouse работает на рынке с 2015 года, а с 1998 года работает под другим названием. Наш профиль Buy-Sell-Rent. любая недвижимость.

Mardi Holding
2 объекта
ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых комплексов и домов гостиничного типа. «Марди Хаус» является дочерней компанией ООО «Марди Холдинг», которое работает в различных направлениях (производство табачных изделий, международные авиаперевозки, производство пищевых продуктов и многое другое) с большим успехом вот уже 24 года. «Марди Холдинг» известен не только в Грузии: компания также имеет деловых партнеров в Бельгии, Беларуси, России, Литве, Украине, Турции и Голландии.
Realting.com
Перейти