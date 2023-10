Imigracja

Imigracja to termin, który pochodzi z języka łacińskiego, od «Immigro» — «osiedlać się / wpływać», przy czym przedrostek im- tłumaczy się jako «w». Słowo to oznacza zatem wjazd obywateli jednego państwa do drugiego w celu czasowego lub stałego pobytu. Na przykład osoba, która przeniosła się do Ameryki z Meksyku lub Polski, jest imigrantem w Stanach Zjednoczonych.

Powodów imigracji jest wiele, ale wszystkie sprowadzają się do jednego: poszukiwania lepszego życia dla siebie i swoich rodzin. Motywy przeprowadzki do innego kraju różnią się w zależności od kraju pochodzenia imigranta, jego płci, wieku, kontekstu kulturowego, wyznawanych wartości i mentalności:

Niektórzy uciekają przed wojną, wstrząsami politycznymi, prześladowaniami na tle rasowym, religijnym lub z innych powodów.

Niektórzy szukają wysokiej jakości wykształcenia wyższego, a przynajmniej pracy.

Najpopularniejsze rodzaje imigracji to praca i działalność gospodarcza