Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici.
Riječ je o impresivnom visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7.
The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza lifta, protivpožarni sistem, pristup sistemu kontrole, bezbjednosti, nadzora i upravljanja, a tu je i centralna klimatizacija.
Prizemlje Capital Plaze uključuje i pješačku zonu okruženu širokim spektrom modnih prodavnica, prodavnica kućnih dekora, restorana, banke i mnogih drugih specijalizovanih i uslužnih radnji.
Ovaj poslovni prostor je potpuno opremljen i ima konferencijsku salu, otvoreni prostor za zaposlene, recepciju i kancelariju izvršnog direktora, kuhinju, arhivu, kao i 3 kancelarije za srednje upravljanje.
Posjeduje i jedno garažno mjesto na nivou -3.
