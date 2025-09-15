  1. Realting.com
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

od
$4,694
8
ID: 28679
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici. Riječ je o impresivnom  visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7. The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza lifta, protivpožarni sistem, pristup sistemu kontrole, bezbjednosti, nadzora i upravljanja, a tu je i centralna klimatizacija. Prizemlje Capital Plaze uključuje i pješačku zonu okruženu širokim spektrom modnih prodavnica, prodavnica kućnih dekora, restorana, banke i mnogih drugih specijalizovanih i uslužnih radnji. Ovaj poslovni prostor je potpuno opremljen i ima konferencijsku salu, otvoreni prostor za zaposlene, recepciju i kancelariju izvršnog direktora, kuhinju, arhivu, kao i 3 kancelarije za srednje upravljanje. Posjeduje i jedno garažno mjesto na nivou -3.

Lokalizacja na mapie

