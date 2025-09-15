Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici. Riječ je o impresivnom visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7. The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza lifta, protivpožarni sistem, pristup sistemu kontrole, bezbjednosti, nadzora i upravljanja, a tu je i centralna klimatizacija. Prizemlje Capital Plaze uključuje i pješačku zonu okruženu širokim spektrom modnih prodavnica, prodavnica kućnih dekora, restorana, banke i mnogih drugih specijalizovanih i uslužnih radnji. Ovaj poslovni prostor je potpuno opremljen i ima konferencijsku salu, otvoreni prostor za zaposlene, recepciju i kancelariju izvršnog direktora, kuhinju, arhivu, kao i 3 kancelarije za srednje upravljanje. Posjeduje i jedno garažno mjesto na nivou -3.