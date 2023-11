New residence Tulip with a swimming pool and lgardens, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Eleganckie apartamenty z widokiem na Zatokę Perską w dzielnicy Dubai Marina! Apartamenty oferowane są bez mebli. Właściciele apartamentów będą mieli do dyspozycji następujące ekskluzywne udogodnienia: baseny z leżakami i widokiem na przystań, sala fitness, centrum spa z parą i saunami dla mężczyzn i kobiet, studia jogi wewnątrz i na zewnątrz, salon, miejsce do grillowania, ogrody krajobrazowe, obszary rozrywki, wirtualna przestrzeń golfowa, pokoje muzyczne i gier, sale konferencyjne, usługi konsjerża i bezpieczeństwo 24/7. Lokalizacja: W promieniu 10 – 20 minut pieszo znajdują się: przedszkola, plaże, centrum handlowe, spadochron, szkoły i uniwersytety. Plan płatności: 50% - na etapie budowy. 50% - po zakończeniu. Zwrot z inwestycji wynosi 8%. Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą!