Residential complex with swimming pools, sports grounds, green walking areas, near the beach, MBR City, Dubai, UAE

Abu Zabi, Emiraty Arabskie

od €208,600

39–74 m² 2

Poddaj się: 2027

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. Wszystkie dochody z wynajmu lub sprzedaży są twoje! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Green Community Apartment Gardenia Bay w Abu Zabi! Gardenia Bay będzie dysponować wieloma udogodnieniami, w tym: klubem plażowym, kinem, coworkingiem, spa, przestrzenią publiczną i rozrywkową Bay View. Społeczność Gardenia Bay jest dogodnie zlokalizowana na wyspie Yas, w głównym centrum rozrywki w Abu Zabi. Autostrada szejka Khalifa Bin Zayed St przebiega w pobliżu społeczności, wzdłuż której można szybko dostać się do innych obszarów emiratu. Podróż na międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi zajmie 15 minut samochodem. Nieruchomości w społeczności Gardenia Bay nadają się do opłacalnej inwestycji. Średni zwrot z inwestycji wynosi 6,4 %. Plan płatności: 5% początkowej raty 45% - w budowie 50% - po zakończeniu Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Dubaju! Konsultacja jest bezpłatna!