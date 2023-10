Dubaj, Emiraty Arabskie

od €152,720

Community Residence ma bogatą infrastrukturę: kompleks będzie miał własne kino, korty tenisowe i siatkówki, plac zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne, sklepy, restaurację, klub jogi i symulator golfa, duży basen, siłownia i centrum spa, parking. Apartamenty w rezydencji zostaną dostarczone w eleganckim wykończeniu, z meblami i wbudowanymi urządzeniami. Projektant projektu Aqua Properties jest niezawodnym programistą z wieloletnim doświadczeniem na rynku dubajskim. W 2018 roku firma weszła w ranking Forbes - „Najlepsze firmy z branży nieruchomości”". Data zakończenia: 2025 r. Zalety Inwestycje na etapie budowy zapewniają dochód z wynajmu powyżej średniej w Dubaju - 9% rocznie. Takie wskaźniki zapewniają przewagę lokalizacji: w okolicy jest kilka bezpłatnych mieszkań i nowych projektów budowlanych o wysokim popycie na najemców. Hotel Motor City znajduje się 15-20 minut od Dubai Investment Park i Dubai Marina. Lokalizacja rozwija się dynamicznie i wykazuje wysoki wzrost cen mieszkań. Rentowność wynajmu projektu jest na poziomie hotelu, ale inwestorzy nie mają obowiązku przeniesienia przedmiotu do kierownictwa: po dostawie, mogą odsprzedać mieszkanie lub wynająć je na własną rękę. Bezpieczna transakcja z rejestracją w DLD, transakcja depozytowa. Dostępne zniżki w przypadku pełnej płatności. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Motor City to zielona dzielnica mieszkaniowa z rozwiniętą infrastrukturą, która znajduje się obok toru i obwodu „Formula 4”, co roku przyciąga ponad 300 000 widzów z całego świata. W odległości spaceru od The Community znajduje się centrum handlowe First Avenue z placami zabaw i rodzinnymi centrami rozrywki. W pobliżu kompleksu znajduje się szkoła, centrum medyczne, supermarkety, kawiarnie i restauracje: Starbucks, Wendy's, KFC itp. Odległości od społeczności: do szejka Mohammeda Bin Zayeda Road - 4 minuty; do Dubai Marina - 20 minut; do centrum Dubaju - 25 minut.