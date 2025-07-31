Kompleks mieszkalny Aria Heights

Aria Heights - nowoczesny komfort, premium wnętrza i stylowa architektura w samym sercu JVC przez SRG Holding!



Aria Heights to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny od dewelopera SRG Holding, położony w dynamicznym i sught- after obszarze Jumeirah Village Circle (JVC).



Każda oferta rezydencji:

- wysokie sufity,

- okna panoramiczne,

- światła minimalistyczne wnętrza,

- materiały wykończeniowe premium: Włoskie płytki, drewniane akcenty,

- kanalizacja górna z Gessi, Geberit, Flaminia,

- w pełni wyposażone kuchnie z Siemens i urządzeń Smeg.



To połączenie sprawia, że Aria Heights jest kompleksem skupionym na komforcie i wysokich standardach życia miejskiego.



Udogodnienia i infrastruktura

Aria Heights oferuje skomplikowany zestaw udogodnień:



- duży basen dla dorosłych i oddzielny basen dla dzieci,

- nowoczesny pokój fitness,

- otwarte obszary rekreacyjne i przestrzenie wypoczynkowe,

- Formaty F & B oraz sklep spożywczy bezpośrednio na parterze, co sprawia, że codzienne życie jest jak najwygodniejsze.



Infrastruktura kompleksu jest tak zaprojektowana, że mieszkańcy czują prywatność, harmonię i spokój.



Lokalizacja i dostępność

Aria Heights jest dogodnie położony w centralnej części JVC - jeden z najbardziej popularnych obszarów do wynajęcia i życia.



Czas podróży do kluczowych miejsc:

- 5 minut do Circle Mall,

- 10 minut do Dubaju Marina,

15 minut do centrum Dubaju i Burj Khalifa.



JVC oferuje rozwiniętą infrastrukturę: szkoły, parki, ośrodki medyczne, supermarkety, kluby fitness - wszystkie w pobliżu kompleksu.



Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Aria Heights, zbadać układy i wybrać rezydencję w jednym z najwyższej jakości nowych projektów JVC z SRG Holding.