Kompleks mieszkalny Aria Heights

Aria Heights - nowoczesny komfort, premium wnętrza i stylowa architektura w samym sercu JVC przez SRG Holding!
Aria Heights to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny od dewelopera SRG Holding, położony w dynamicznym i sught- after obszarze Jumeirah Village Circle (JVC).
Każda oferta rezydencji:
- wysokie sufity,
- okna panoramiczne,
- światła minimalistyczne wnętrza,
- materiały wykończeniowe premium: Włoskie płytki, drewniane akcenty,
- kanalizacja górna z Gessi, Geberit, Flaminia,
- w pełni wyposażone kuchnie z Siemens i urządzeń Smeg.
To połączenie sprawia, że Aria Heights jest kompleksem skupionym na komforcie i wysokich standardach życia miejskiego.
Udogodnienia i infrastruktura
Aria Heights oferuje skomplikowany zestaw udogodnień:
- duży basen dla dorosłych i oddzielny basen dla dzieci,
- nowoczesny pokój fitness,
- otwarte obszary rekreacyjne i przestrzenie wypoczynkowe,
- Formaty F & B oraz sklep spożywczy bezpośrednio na parterze, co sprawia, że codzienne życie jest jak najwygodniejsze.
Infrastruktura kompleksu jest tak zaprojektowana, że mieszkańcy czują prywatność, harmonię i spokój.
Lokalizacja i dostępność
Aria Heights jest dogodnie położony w centralnej części JVC - jeden z najbardziej popularnych obszarów do wynajęcia i życia.
Czas podróży do kluczowych miejsc:
- 5 minut do Circle Mall,
- 10 minut do Dubaju Marina,
15 minut do centrum Dubaju i Burj Khalifa.
JVC oferuje rozwiniętą infrastrukturę: szkoły, parki, ośrodki medyczne, supermarkety, kluby fitness - wszystkie w pobliżu kompleksu.
