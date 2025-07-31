  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Aria Heights

Kompleks mieszkalny Aria Heights

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$262,739
;
17
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33028
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    20

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Aria Heights - nowoczesny komfort, premium wnętrza i stylowa architektura w samym sercu JVC przez SRG Holding!

Aria Heights to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny od dewelopera SRG Holding, położony w dynamicznym i sught- after obszarze Jumeirah Village Circle (JVC).

Każda oferta rezydencji:
- wysokie sufity,
- okna panoramiczne,
- światła minimalistyczne wnętrza,
- materiały wykończeniowe premium: Włoskie płytki, drewniane akcenty,
- kanalizacja górna z Gessi, Geberit, Flaminia,
- w pełni wyposażone kuchnie z Siemens i urządzeń Smeg.

To połączenie sprawia, że Aria Heights jest kompleksem skupionym na komforcie i wysokich standardach życia miejskiego.

Udogodnienia i infrastruktura
Aria Heights oferuje skomplikowany zestaw udogodnień:

- duży basen dla dorosłych i oddzielny basen dla dzieci,
- nowoczesny pokój fitness,
- otwarte obszary rekreacyjne i przestrzenie wypoczynkowe,
- Formaty F & B oraz sklep spożywczy bezpośrednio na parterze, co sprawia, że codzienne życie jest jak najwygodniejsze.

Infrastruktura kompleksu jest tak zaprojektowana, że mieszkańcy czują prywatność, harmonię i spokój.

Lokalizacja i dostępność
Aria Heights jest dogodnie położony w centralnej części JVC - jeden z najbardziej popularnych obszarów do wynajęcia i życia.

Czas podróży do kluczowych miejsc:
- 5 minut do Circle Mall,
- 10 minut do Dubaju Marina,
15 minut do centrum Dubaju i Burj Khalifa.

JVC oferuje rozwiniętą infrastrukturę: szkoły, parki, ośrodki medyczne, supermarkety, kluby fitness - wszystkie w pobliżu kompleksu.

Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Aria Heights, zbadać układy i wybrać rezydencję w jednym z najwyższej jakości nowych projektów JVC z SRG Holding.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Aqua Dimore
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$204,110
Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$173,812
Zespół mieszkaniowy Eleganz by Danube
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$394,247
Zespół mieszkaniowy New high-rise Atelis project with pools, co-working areas and direct access to the promenade in Dubai Design District, in the heart of Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,76M
Zespół mieszkaniowy New low-rise Tomorrow 166 Residence with swimming pools, an exclusive club and free access to yachts, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$984,817
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Aria Heights
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$262,739
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$372,935
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Niektóre apartamenty posiadają prywatne baseny.Rezydencja w klasycznym włoskim stylu obejmuje kryty i odkryty basen, salę konferencyjną, obszar współpracy, sklepy, terenów zielonych, fontanny kaskadowe, taras medytacyjny, plac zabaw dl…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marina Cove
Zespół mieszkaniowy Marina Cove
Zespół mieszkaniowy Marina Cove
Zespół mieszkaniowy Marina Cove
Zespół mieszkaniowy Marina Cove
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marina Cove
Zespół mieszkaniowy Marina Cove
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$556,164
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty premium w kompleksie mieszkaniowym Marina Cove z przepięknym widokiem na marinę! Na brzegu morza! Obszar Dubai Marina! Doskonały projekt do zamieszkania i inwestycji! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emira…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$413,303
Rezydencja posiada czteropoziomowy parking, basen, siłownię, plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania.Zakończenie - kwiecień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Jumeirah Beach - 13 minutMall of Emirates - 17 minutPalm Jumeirah - 19 minutDubai Mall - 23 minuty
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje