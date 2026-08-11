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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tanzania

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Zanzibar
4
Zanzibar Południowy
3
6 obiektów total found
Hotel 222 m² w Paje, Tanzania
Hotel 222 m²
Paje, Tanzania
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedmowa w pierwszej linii premii za ocean.Od studia 40 m2 do królewskiego apartamentu 800 …
$550,000
VAT
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Resort Secluded Gardens w Zanzibar, Tanzania
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Tanzania
Zanzibar, Tanzania Butikowy, elegancki, uroczy, prywatny hotel położony jest na terenie o po…
$6,82M
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Nieruchomości inwestycyjne 42 m² w Paje, Tanzania
Nieruchomości inwestycyjne 42 m²
Paje, Tanzania
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedmowa w pierwszej linii premii za ocean.Od studia 40 m2 do królewskiego apartamentu 800 …
$90,000
VAT
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 41 m² w Bwejuu, Tanzania
Nieruchomości komercyjne 41 m²
Bwejuu, Tanzania
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedstawienie w pierwszej linii premii za oceanOd 40m2 studio do 800m2 apartament królewski…
$90,000
VAT
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RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM w Dar es-Salaam, Tanzania
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Dar es-Salaam, Tanzania
Pokoje 36
Powierzchnia 80 573 m²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
$7,50M
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MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE w Sumbawanga, Tanzania
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Sumbawanga, Tanzania
Powierzchnia 147 000 m²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
$4,00M
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Typy nieruchomości w Tanzania.

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