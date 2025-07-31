  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Ellington House IV

Kompleks mieszkalny Ellington House IV

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$604,610
8
Data aktualizacji: 22.03.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Mieszkania do zamieszkania i inwestycji w Ellington House IV (ROI - 10%)! Udostępnimy katalog inwestorski! Mieszkanie posiada w pełni wyposażoną kuchnię! Nieoprocentowany plan ratalny!

Termin płatności - 4 kwartały. 2025

Infrastruktura: zagospodarowany zielony ogród, basen z częścią wypoczynkową do wypoczynku, wyposażona sala fitness z nowoczesnym sprzętem, basen dla dzieci, miejsca do grillowania, salon klubowy, teren rekreacyjny na świeżym powietrzu.

Lokalizacja:
Lokalizacja – kluczową cechą projektu Ellington House IV. Dzięki lokalizacji na Wzgórzach Dubaju każdy mieszkaniec kompleksu będzie mógł doświadczyć wszystkich zalet życia na wsi, mając jednocześnie dostęp do imponujących możliwości rekreacji i odkrywania najlepszych lokalizacji w Dubaju.

Golf Miłośnicy i początkujący sportowcy z pewnością docenią jedno z najsłynniejszych pól golfowych zlokalizowane na Wzgórzach Dubaju. Zaledwie 2 minuty i znajdziesz się w przestronnym terenie sportowym, gdzie możesz grać w golfa. Podróż do innych atrakcji i rejonów Dubaju również nie zajmie dużo czasu.
O dostępności dostępnych apartamentów poinformujemy na życzenie!
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zakupu apartamentów!

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
