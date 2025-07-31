Kompleks mieszkalny Ellington House IV

Mieszkania do zamieszkania i inwestycji w Ellington House IV (ROI - 10%)! Udostępnimy katalog inwestorski! Mieszkanie posiada w pełni wyposażoną kuchnię! Nieoprocentowany plan ratalny!



Termin płatności - 4 kwartały. 2025



Infrastruktura: zagospodarowany zielony ogród, basen z częścią wypoczynkową do wypoczynku, wyposażona sala fitness z nowoczesnym sprzętem, basen dla dzieci, miejsca do grillowania, salon klubowy, teren rekreacyjny na świeżym powietrzu.



Lokalizacja:

Lokalizacja – kluczową cechą projektu Ellington House IV. Dzięki lokalizacji na Wzgórzach Dubaju każdy mieszkaniec kompleksu będzie mógł doświadczyć wszystkich zalet życia na wsi, mając jednocześnie dostęp do imponujących możliwości rekreacji i odkrywania najlepszych lokalizacji w Dubaju.



Golf Miłośnicy i początkujący sportowcy z pewnością docenią jedno z najsłynniejszych pól golfowych zlokalizowane na Wzgórzach Dubaju. Zaledwie 2 minuty i znajdziesz się w przestronnym terenie sportowym, gdzie możesz grać w golfa. Podróż do innych atrakcji i rejonów Dubaju również nie zajmie dużo czasu.

O dostępności dostępnych apartamentów poinformujemy na życzenie!

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zakupu apartamentów!