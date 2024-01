Apartamenty w kompleksie premium Mallside Branded Residence na terenie Dubai Hills Estate! Panoramiczne widoki na zabytki Dubaju - BurjAl Arab i Burj Khalifa! Zwrot z inwestycji wynosi średnio 6,9%! Idealne do komfortowego mieszkania i inwestycji!



Infrastruktura: restauracje i kawiarnie, ogromny basen, centra spa i fitness na dachu budynku.



Lokalizacja:

Ponieważ Mallside Residence znajduje się tuż przy Al Khail Road, można z łatwością poruszać się po mieście. Czas podróży do Business Bay, Dubai Marina i międzynarodowego lotniska w Dubaju nie przekroczy 25 minut.

Podczas pobytu w Mallside Residence będziesz mieć łatwy dostęp do Dubai Hills Park, najdłuższego parku w dzielnicy mieszkalnej.



Plan płatności:

10% - zaliczka

60% - w budowie

30% - po zakończeniu



Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Udostępnimy katalog inwestorski!