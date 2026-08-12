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Domy na sprzedaż w Odesa Raion, Ukraina

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Odessa
396
Lymanka
250
Aleksandrówka
7
Wełykodołynśke
7
1 105 obiektów total found
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 677 m²
TRYBUNAŁ ALET DLA mojego TRYBUNAŁU W RIVER 124A; 677 m ² do 124; WYKRYCIE W zamkniętych spó…
$1,20M
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 227 m²
Dom w Odessie. Powierzchnia miasta, miasto Mizzkowska, Sowignon 1 w środku. Vol, Olga ma 10 …
$385,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
№ 1165.. Sprzedam 2 - x pi? tro dom w r - nie st. Dmitry Donsky. Powierzchnia 200 m2 Przestr…
$150,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
12915 Sprzeda? 4 - x dom z dzia? k? w w akrach 5 w mie? cie Tsarskoye - 2. Całkowita powierz…
$310,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 459 m²
26296 Sprzedam luksusową posiadłość na Tairovie. Powierzchnia całkowita wynosi 459 m2. Zgodn…
$680,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 180 m²
12326 Sprzedam 3 - x dom na Tairow. Trzypiętrowy dom z remontem. Dom znajduje się w zamknięt…
$310,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
30264. Sprzedam stylowy dom w poblizu morza w okolicy Dacha Kovalevsky. 10 minut od morza. Z…
$240,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 650 m²
16659. Trzypiętrowy dom w Sauvignon na działce 15 akrów o łącznej powierzchni 650 m kw. Dom …
$765,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 412 m²
20192 Oferujemy na sprzeda? dom w pobli? u Nowego Rynku. Oddzielny trzypiętrowy budynek z po…
$450,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 45 m²
№ 6437 Na sprzedaż 2 - x domek na podłodze w Sauvignon. Jest piękny widok na morze. Remont z…
$25,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 538 m²
37125... Na sprzeda? 2- pi? trowy dom w Kijowie. Powierzchnia całkowita 538 m2 Zakończono n…
$210,000
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Dom w Burlacha Balka, Ukraina
Dom
Burlacha Balka, Ukraina
Powierzchnia 76 m²
37398 Nowy dom nad morzem na pierwszej linii - Sauvignon-3, Spółdzielnia Otrada Oferujemy n…
$88,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 93 m²
22722. Sprzedam dom w Chervon Farm. Powierzchnia 93 m2 Darmowy układ pozwoli zaplanować z ko…
$58,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 408 m²
30551. Sprzedam dom w wiejskiej wiosce OASIS, na ulicy Dmitry Donskoy. Powierzchnia całkowit…
$750,000
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Dom w Usatove, Ukraina
Dom
Usatove, Ukraina
Powierzchnia 230 m²
38054 Sprzedam dwupiętrowy dom w Usatovo. Położony na działce 8 akrów. Na pierwszym piętrze …
$95,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 160 m²
29187 Stolica 2-piętrowy dom na dzia? ce 10 akrów z akt stanu na Lenposelka jest na sprzeda?…
$115,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 236 m²
29256. Sprzedam przestronny trzypiętrowy dom za 16. Fontanna 2 minuty do plaży Gold Coast 20…
$320,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 700 m²
W 15909 roku sprzedam dwupiętrowy dom z klasyczną naprawą pałacu na działce o powierzchni 8 …
$1,19M
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 98 m²
№ 2814 Oferujemy na sprzeda? 2 - x pi? tro dom miasta w Sauvignon na ulicy. Beregovaya. Całk…
$110,000
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Dom w Lisky, Ukraina
Dom
Lisky, Ukraina
Powierzchnia 137 m²
W 14834 Sprzedam nowoczesny dom trzypiętrowy z nową naprawą. Dom jest wyposażony we wszystki…
$110,000
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Dom w Tajirowe, Ukraina
Dom
Tajirowe, Ukraina
Powierzchnia 122 m²
№ 4560. Na sprzedaż 2 - dom śmierci w Instytucie Tairovo. Całkowita powierzchnia domu wynosi…
$70,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 180 m²
31306. Sprzedam dom na ulicy Levitan. Powierzchnia 180 m2 4 sypialnie, 2 łazienki. Istnieje …
$125,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 265 m²
Dom jest 2- piętrowy napowietrzony beton. S = 265 m2 Garaż h-3, obszar 30 m2 Dom izolowany, …
$420,000
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Agencja
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Dom w Avanhard, Ukraina
Dom
Avanhard, Ukraina
Powierzchnia 433 m²
16070 Oferujemy na sprzedaż dom na Vanguard. Dwa piętra mieszkalne i piwnica (sala bilardowa…
$200,000
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Dom w Burlacha Balka, Ukraina
Dom
Burlacha Balka, Ukraina
Powierzchnia 300 m²
Nowy Dom 300 m2. 7,5 akra. Designerskie naprawy. 1 piętro: studio kuchenne, sypialnia, komin…
$1,10M
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Agencja
BPS Consulting
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 300 m²
26386 Sprzedam dwupiętrowy dom w Lenposelce. Powierzchnia 300 m2 Przeprowadzono nowoczesne w…
$170,000
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Dom w Lisky, Ukraina
Dom
Lisky, Ukraina
Powierzchnia 97 m²
24550 Sprzedam dwupiętrowy dom w Leski. Powierzchnia całkowita wynosi 97 m kw. Darmowy plan.…
$69,999
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 150 m²
34354 Sprzedam dwupiętrowy dom na Golden Hill. Łączna powierzchnia 150 m2 Zaprojektowane na …
$145,000
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Dom w Tajirowe, Ukraina
Dom
Tajirowe, Ukraina
Powierzchnia 280 m²
26828 Sprzedam nowy dom z remontem na działce 6 akrów. Całkowita powierzchnia wynosi 280 met…
$280,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 220 m²
37529 Nowoczesny i funkcjonalny dom z przemyślanym układem, w pełni gotowy do komfortowego ż…
$170,000
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Parametry nieruchomości w Odesa Raion, Ukraina

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