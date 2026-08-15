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Domy na sprzedaż w Odessa, Ukraina

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396 obiektów total found
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 677 m²
TRYBUNAŁ ALET DLA mojego TRYBUNAŁU W RIVER 124A; 677 m ² do 124; WYKRYCIE W zamkniętych spó…
$1,20M
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 600 m²
8546. . . Oferujemy dom z 3 - x podłogą w r - nie 10 łyżek. Fontana. Całkowita powierzchnia …
$950,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
16602 Sprzedam spisek z domem na Fontana Road. Prawy kształt. Pięciohektarowa działka. W pob…
$210,000
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DD CO DEDD CO DE
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 350 m²
25005 Sprzedam dom na Tolbukhin. Łączna powierzchnia 350 m2 Dwanaście pokoi, z dostępem do b…
$250,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 60 m²
34925 Sprzedam mój dom 60 m2 z podwórkiem i zamkniętym obszarem na parking. Oddzielne wejści…
$35,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
29609. Sprzedam luksusowy dwupiętrowy dom, nowoczesne budynki, na fontannie. Zakończono na 3…
$1,60M
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 664 m²
14554 Sprzedaż 2-piętrowego budynku przy Primorsky Boulevard. Budynek wykonany jest w stylu …
$4,50M
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 105 m²
36336 Sprzedam dom na 7. stacji Fontana, w pobliżu Arkadii i morza. Dom znajduje się na dzia…
$240,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
21544 Oferuję na sprzeda? dom w dzielnicy Vuzovsky. Łączna powierzchnia 70 metrów kwadratowy…
$85,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 68 m²
24559 Sprzedam dom. Kotowski. Powierzchnia 68 m2 Warunek pozwoli nowym właścicielom na wykon…
$75,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 90 m²
18475 Oferujemy na sprzeda? dom w dzielnicy Malinow. Dom z muszlą i napowietrzony beton. Wsz…
$47,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 374 m²
35970. Na sprzeda? przestronny dom w Kijowie, dzielnicy Tavria Vuzovskaya Oferujemy niezawo…
$430,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
29977. Na sprzedaż dwupiętrowy dom w Dacha. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Powierzc…
$265,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 250 m²
27693. Sprzedam nowy dwupiętrowy dom w zamkniętej spółdzielni na Fontannie. Czerwony dom z …
$450,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
28339 Sprzedam dom w Lenposelce. Powierzchnia 210 m2 Dwa piętra do twojego projektu. Znajduj…
$45,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 396 m²
21407 Sprzedaż czteropiętrowego domu z działką na Lustdorf Road. Całkowita powierzchnia domu…
$345,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 815 m²
24938. Sprzedam luksusową posiadłość w pobliżu morza za 9. Fontanna. Powierzchnia 815 m2 Zak…
$1,10M
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 600 m²
Oferujemy na sprzedaż stylowy i przestronny dom z cegły położony w cichej, terenów zielonych…
$3,00M
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
27351 Sprzedam 2-piętrowy dom na Kovalevsky Dacha. Powierzchnia 200 m2 Przestronny wygodny u…
$250,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 640 m²
15859 Sprzedam 2-piętrowy dom z działką o powierzchni 11 akrów. Dom został odnowiony w stylu…
$133,250
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
33427 Sprzedam dom w okolicy Perespy. Łączna powierzchnia 70 m2 Planowane dla 2 sypialni, sa…
$41,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
30264. Sprzedam stylowy dom w poblizu morza w okolicy Dacha Kovalevsky. 10 minut od morza. Z…
$240,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 240 m²
№ 3817.. Sprzedam 3 - x dom na 10 tbsp. Fontana. Powierzchnia 240 m2 Nowoczesne naprawy zako…
$520,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 145 m²
24039 Będę serwował dwupiętrowy dom na Slobodce. Powierzchnia całkowita 145 m2 Dom zbudowany…
$130,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 420 m²
Elegancka rezydencja na francuskim bulwarze: historia komfortu Mam nadzieję, że jesteś zasz…
$1,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 233 m²
24319 Sprzedam dom w zamkniętym kompleksie na Lwowie. Łączna powierzchnia 233 m2 Nowoczesne …
$350,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
33290. Na sprzeda? nowoczesny dom przy ul. Marii Demchenko, Odessa. Dwupiętrowy dom o łączn…
$305,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 650 m²
38368 Sprzedam przestronny dom na Kotowskim. Powierzchnia całkowita 680 metrów kwadratowych,…
$115,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 250 m²
25886. Sprzedam dom na fontannie. Autor w stylu hiszpańskim. Nowoczesna naprawa drogich mate…
$670,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 64 m²
17233 Sprzedam pudło z domem na działce 2 akrów w dzielnicy Primorsky. Darmowy plan. Możliwe…
$18,000
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Parametry nieruchomości w Odessa, Ukraina

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