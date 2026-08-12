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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Odesa Urban Hromada, Ukraina

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Odessa
2903
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2 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Penthouse 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 989 m²
Piętro 7/3
Unikalny apartament trzypiętrowy w centrum OdesyJeden z trzech piętrowych apartamentów na na…
$3,00M
VAT
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
LELELEKA przez Odesa jest premium projekt medyczny w centrum Odessy w formie aktywów o napęd…
$500,000
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Agencja
BPS Consulting
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Typy nieruchomości w Odesa Urban Hromada.

1 pokojowe
2 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Odesa Urban Hromada, Ukraina

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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