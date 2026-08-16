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Kawalerki na sprzedaż w Obwód odeski, Ukraina

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1 obiekt total found
Kawalerka 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Kawalerka 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/3
(Wzdycha)Idealne mieszkanie w sercu Odessy jest twój nowy dom lub kwitnący biznes!(Wzdycha)(…
$103,000
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Parametry nieruchomości w Obwód odeski, Ukraina

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