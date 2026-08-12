Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Obwód odeski
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Obwód odeski, Ukraina

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Penthouse 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 989 m²
Piętro 7/3
Unikalny apartament trzypiętrowy w centrum OdesyJeden z trzech piętrowych apartamentów na na…
$3,00M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse 4 pokoi w Obwód odeski, Ukraina
Penthouse 4 pokoi
Obwód odeski, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 9/10
Penthouse Premier Class - Arkadia "Pałac Arkadiewa"340 m2 absolutnego luksusu. Widok na morz…
$850,000
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Odessa, Ukraina
Penthouse 3 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 16/17
✨ Doskonały apartament z systemem "Smart House" w kompleksie mieszkalnym "Armia"?Przedstawia…
$330,000
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Obwód odeski, Ukraina

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się