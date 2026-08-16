Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Lymanka
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Lymanka, Ukraina

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
62 obiekty total found
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 109 m²
33933. Sprzedam apartamenty, 2 pokoje, w domku nad morzem w Sauvignon, Odessa. Przestronny …
$141,700
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 77 m²
33088. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie. Powierzchnia 77 m2 Zakończono na dwóch poziomach. Dru…
$32,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 84 m²
35940. Sprzedam przestronne mieszkanie o powierzchni 84 m2 w domu z cegły na Central Street.…
$70,000
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 49 m²
9620... Na sprzedaż mieszkanie w nowym domu w Tsarskoye Selo. Powierzchnia ogółem 49 m2 Mies…
$26,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 73 m²
31054 Na sprzeda? du? y nowoczesny 2-pokojowy apartament w popularnej okolicy - Mieszkaniowy…
$60,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 34 m²
37096 Sprzedam 1 pokojowe mieszkanie w nowym domu w Tsarskoye Selo. Położony na środkowym pi…
$26,000
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
37655. Na sprzedaż przytulny apartament 1-pokojowy w LCD "Radużny" Środkowe piętro, wygodny …
$50,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
33613 Oferuję na sprzedaż 1 pokojowe mieszkanie w nowym wynajętym domu w pobliżu Tairov. Poł…
$28,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 60 m²
36110 Sprzedam mieszkanie z trzema sypialniami w Chervon Khutor. Mieszkanie o łącznej powier…
$42,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 81 m²
24893 Sprzedam mieszkanie w Rainbow. Położony na środkowym piętrze. Łączna powierzchnia 81 m…
$85,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
32957. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie z renowacją w kompleksie mieszkalnym "Rosenthal". Pow…
$45,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 39 m²
34702 Apartament na sprzedaż w Rosenthal Powierzchnia całkowita 38,5 m2 Położony na 6 piętrz…
$23,800
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 103 m²
33967 Sprzedam mieszkania w domu klubu w Sauvignon, Odessa - tylko 400 metrów do morza. Prz…
$133,900
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
34883 Na sprzedaż 1 pokojowe mieszkanie w Rosenthal LCD z renowacją Apartament znajduje się …
$35,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 120 m²
37925 Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w prywatnym sektorze Chervonii Khoutor. Trzy piętra, po…
$87,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 91 m²
37647 Przestronne i przytulne 2-pokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym-studio. Dwa oddzieln…
$86,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 70 m²
35984. Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Radużny. Powierzchnia całko…
$70,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
35855 Na sprzedaż mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Rosenthal. Gazownia. Powierzchnia całk…
$43,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
16332 Na sprzedaż mieszkanie z 1 sypialnią na Tairova. Praktyczny układ. Mieszkanie jest odn…
$29,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 36 m²
29477 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w Tsarskoye Selo. Łączna powierzchnia 36 m2 Jest balkon…
$20,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 87 m²
Dział 7090 Sprzedam przestronne, jasne mieszkanie z nowoczesnymi remontami w Club House. Pow…
$65,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 45 m²
36055. Sprzedam 1 pokojowe mieszkanie w domku LCD Rosenthal. Powierzchnia całkowita 44,5 m2 …
$42,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
38536. Sprzedam mieszkanie z 1 sypialnią w Rainbow. Okna wychodzą na miasto. Powierzchnia ca…
$38,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 62 m²
19027. Sprzedam 2 m2 w Raduszny kompleks mieszkalny Położony na 7 kondygnacjach 16-piętroweg…
$50,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 50 m²
21746. Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Kalejdoskopie LCD. Nowy dom na Tairovie. Powierz…
$60,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 91 m²
32167 Sprzedam mieszkanie w Sauvignon. To wygodna podłoga. Osobne pokoje, przytulna kuchnia,…
$130,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 28 m²
25741 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w nowym domu LCD Podeda na Salutnaya. Wygodne środkowe …
$14,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 72 m²
9477.. Oferuję na sprzeda? 2 - pokojowe mieszkanie w Chervon Khutor. Powierzchnia całkowita …
$39,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
26179 Sprzedam mieszkanie w Rosenthal LCD. Położony na środkowym piętrze. Powierzchnia 42.89…
$30,880
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
34706 Mieszkanie na sprzedaż w Rosenthal LCD Powierzchnia całkowita 40 m2 Położony na 5 pięt…
$27,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się