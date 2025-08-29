Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Ukraina

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Lymanka, Ukraina
Dom 6 pokojów
Lymanka, Ukraina
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
