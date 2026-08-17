Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Czarnomorsk
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Czarnomorsk, Ukraina

;
2 obiekty total found
Dom w Czarnomorsk, Ukraina
Dom
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
Proponuję sprzedać luksusowy dom w prestiżowym klubie Black Bank. Pierwsza linia od morza, t…
$275,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Czarnomorsk, Ukraina
Dom
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
35284. Na sprzeda? przytulny trzypiętrowy dom o powierzchni 200 m2 na dzia? ce 6-hektarowej …
$215,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się