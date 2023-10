Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Na Chom Thian, Tajlandia

od €92,065

Poddaj się: 2025

Ocean Horizon to nowy projekt na 1. wybrzeżu w czystych plażach Na Jomtien. Ocean Horizon Beachfront Pattaya znajduje się w doskonałej okolicy i ma prywatny dostęp do pięknej śnieżnobiałej plaży. W pobliżu znajdują się tak znane placówki, które są częścią najlepszych miejsc wakacyjnych w Pattaya - Cafe Del Mare, Bacco Beach, Glass House. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z dekoracją, designem, meblami i sprzętem AGD. Mieszkańcy obejmują miejsce parkingowe, nadzór wideo, całodobową ochronę, pięciogwiazdkowe lobby, 3 kluby, basen, kaskadę, łaźnię parową i saunę, siłownię i jogę, klub dla dzieci, bar przy basenie, ekskluzywny salon, miejsce do współpracy, przestrzeń kuchenna, pokój gier, symulator golfa, basen krajobrazowy, bar na plaży, sprzęt do sportów wodnych, kajak, deski surfingowe, łodzie i więcej. Udana lokalizacja Ocean Horizon Pattaya umożliwia szybkie dotarcie do najpopularniejszych miejsc turystycznych w Pattaya. – Odległość od linii plaży – 400 metrów; – Restauracje kuchni europejskiej i azjatyckiej, świątynia Wat Na Chom Thien, klub jachtowy Chom Thian i park rybacki Pattaya – w promieniu dwóch kilometrów; – Underwater World Pattaya – Oceanarium dziesięć minut. Zadzwoń lub napisz, chętnie wybierzemy dla Ciebie najlepszy obiekt w Tajlandii! Wsparcie prawne w prezencie!