Kompleks mieszkalny AURA PARK

W AURA Park, nie kupujesz tylko mieszkania w Zanzibar, inwestujesz w styl życia, który przyniesie ci radość i dochody. Nasz projekt jest tworzony z całego ciepła i duszy, wypełniony luksusowym komfortem i opieką dla Ciebie. Obiekt architektoniczny oparty na symetrii, otwartości i równowadze wizualnej, z bezpośrednim widokiem na Ocean Indyjski!

Dlaczego Aura Park jest niekwestionowanym wyborem?

1. Świetna lokalizacja:

Pierwsza linia brzegowa w malowniczej okolicy Paje, z własną plażą i basenem Nieskończoności nad morskim molo! W miejscowości Paje króluje Europejski Vaib, z restauracji atmosferycznych i przytulne kawiarnie. To jest centrum przyciągania plaży, i kultura surfingu. Snow- białe plaże, czysta niebieska woda Oceanu Indyjskiego, rozwinięta infrastruktura turystyczna tworzą stabilny popyt na wynajem.

2. Infrastruktura 5 * odpoczynek:

Jeśli chcesz kupić mieszkanie w Zanzibar, to najlepiej wybrać kompleks z własnym ekosystemem, gdzie nie trzeba myśleć o niczym, tylko zrelaksować się i cieszyć się życiem z pięknym widokiem! Aura Park, stworzony przez naszą firmę MB Homes, doskonale nadaje się do tego celu. I co najważniejsze, podejście to przynosi maksymalne pasywne dochody z wynajmu.

Co mamy:

• własna plaża i molo;

• Basen Nieskończoności na 7 piętrze;

• Basen z wodą morską na molo;

• park wodny;

• Elegancka restauracja i kawiarnia;

• Spa- center, hammam, sauna;

• Kino;

• współdziałanie;

• usługi związane z przyjmowaniem, sprzątaniem i praniem;

• Padel Court, tennis Court;

• obszary spaceru, parkowania i grillowania;

• Sala gimnastyczna;

• Plac zabaw i pokój zabaw;

• parkowanie podziemne;

• Monitoring bezpieczeństwa i wideo 24 / 7.

3. Plany dla wszystkich preferencji:

Różnorodne plany dla każdego celu życia: wynajem, zakwaterowanie, inwestycje lub wypoczynek. Kompleks oferuje studia od 40 m2 do 70 m2, apartamenty z oddzielną sypialnią od 1 + 1 od 51m2 do 73m2, z dwoma sypialniami od 89 m2 do 108 m2, lofty od 110m2 do 204m2 i Królewskie Penthouses od 222m2 do 786m2 z wspaniałe tarasy i baseny na dachu. Wszystkie apartamenty w kompleksie Aura Park oferują wspaniałe widoki! Można wybrać apartament z bezpośrednim widokiem na ocean, lub z widokiem na stronę wyspy, gdzie nie będzie basen i park, jak również piękne zachody słońca. Napisz do Zulfie, przedstawiciela MB Homes, zawsze doradzi Ci na najlepszy apartament dla Twojej prośby i wybierze najlepszą dostępną opcję.

4. Warunki płatności:

Aura Park - Pierwsza rata wynosi tylko 40%, 60% w ratach kwartalnych, co trzy miesiące, do zakończenia budowy - do 30 grudnia 2029. Bezinteresowne raty! Z pełną płatnością zapewniamy 100% zniżki w wysokości 5%. Cena zawiera podatek zagraniczny, czyste wykończenie, oświetlenie, klimatyzację, hydraulikę i zestaw kuchenny.

5. Twój czynsz jest naszym zmartwieniem!

Możesz wynająć własne mieszkanie lub przekazać je naszej firmie zarządzającej. W tym drugim przypadku warunki są następujące: 80% zysku pozostaje z Tobą, 20% z firmą. Z pewnością oświadczamy, że można oczekiwać dochodu z 15% rocznie i powyżej. Ośrodek aktywnie się rozwija, projekt znajduje się w jednym z najbardziej popularnych miejsc wśród wielu szkół kitesurfingu, a na pierwszej linii brzegowej z panoramicznym widokiem na ocean.

6. Pełne wsparcie transakcji:

Wspieramy inwestora od początku do końca! Pomagamy przy papierkowej robocie. Organizujemy również wycieczkę do obiektów. W naszych projektach można uzyskać zezwolenie na pobyt w Zanzibar, jeśli kupisz nieruchomości warte 100.000 dolarów lub więcej. Zawarliśmy umowy online i offline, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie. Opowiemy Ci o wszystkich szczegółach i upewnij się, że nie martw się o nic i czuć się bezpiecznie!

Budujemy nie tylko mieszkania, ale cały ekosystem dla komfortowego życia i opłacalnych inwestycji. Jeśli chcesz kupić nieruchomość w Zanzibar, Aura Park to okazja do inwestowania w przyszłość, która spełni wszystkie oczekiwania. Up- to- date informacji na temat kosztów, sprawdź z przedstawicielem firmy MB Homes Zulfie Alimova, pomoże Ci w wyborze mieszkania, opracowanie planu płatności i towarzyszyć Ci we wszystkich kwestiach. Odkryj nową rzeczywistość - Niech twoje życie będzie wypełnione jasnymi emocjami z nami!