Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Chake Chake
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chake Chake, Tanzania

;
3 obiekty total found
Willa w Chake Chake, Tanzania
Willa
Chake Chake, Tanzania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 235 m²
Willa Zanzibar z widokiem na morze z jedną sypialnią znajduje się wzdłuż dziewiczej północno…
$700,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Chake Chake, Tanzania
Mieszkanie
Chake Chake, Tanzania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Ten hotel z widokiem na las Zanzibar położony jest wzdłuż dziewiczej północno-wschodniej lin…
$210,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Chake Chake, Tanzania
Mieszkanie
Chake Chake, Tanzania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Ten apartament z widokiem na morze Zanzibar położony jest wzdłuż dziewiczej północno-wschodn…
$230,000
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się