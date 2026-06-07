O deweloperze

Firma budowlana MB Homes została założona w 2020 roku. Za naszym zespołem stoi 20 lat udanej pracy w sektorze nieruchomości. Mamy głęboką wiedzę i doświadczenie, które pozwala nam skutecznie realizować projekty w dziedzinie nieruchomości kurortowych.

W 2020 roku, uznając potencjał i możliwości rynku, zrobiliśmy krok w kierunku niezależności i stworzyliśmy MB Homes. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i staramy się otworzyć nowe horyzonty w najbardziej obiecujących lokalizacjach. Z przyjemnością prezentujemy nasze projekty w szybko rozwijającym się Zanzibarze. Nasze projekty w Zanzibar obejmują Oczy Zanzibar na plaży Nungwi, Aura Ra na plaży Paje oraz najnowszy Park Aura na plaży Paje.