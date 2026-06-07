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MB HOMES

Old Customs House, 2nd Floor, Mizingani Rd, Zanzibar, Tanzania
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2020
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Strona internetowa
Strona internetowa
zanzibarmbinvest.ru/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O deweloperze

Firma budowlana MB Homes została założona w 2020 roku. Za naszym zespołem stoi 20 lat udanej pracy w sektorze nieruchomości. Mamy głęboką wiedzę i doświadczenie, które pozwala nam skutecznie realizować projekty w dziedzinie nieruchomości kurortowych.

W 2020 roku, uznając potencjał i możliwości rynku, zrobiliśmy krok w kierunku niezależności i stworzyliśmy MB Homes. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i staramy się otworzyć nowe horyzonty w najbardziej obiecujących lokalizacjach. Z przyjemnością prezentujemy nasze projekty w szybko rozwijającym się Zanzibarze. Nasze projekty w Zanzibar obejmują Oczy Zanzibar na plaży Nungwi, Aura Ra na plaży Paje oraz najnowszy Park Aura na plaży Paje.

Usługi

Budowa, rozwój, projekty inwestycyjne. Zarządzanie nieruchomościami i wynajem. Sprzedam nieruchomoœæ mieszkalna. Wsparcie prawne na wszystkich etapach zakupu. Pomoc w uzyskaniu dokumentu pobytowego.

Moi partnerzy
1 agent
Nasi agenci w Tanzania
Zulfiia Alimova
Zulfiia Alimova
4 obiekty
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