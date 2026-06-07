Kompleks mieszkalny AURA RA

Projekt w Zanzibar "Aura Ra", klasa premium, na pierwszej linii brzegowej, zaledwie 100 metrów od oceanu, budujemy - firma budowlana MB HOMES!

W popularnej lokalizacji krystalicznie czystej plaży Paget, który jest znany z wielu szkół kitesurfing. Kompleks składa się z 11 piętrowych budynków w bloku A i 5 pięter w bloku B. Z wyśmienitym salonem na dachu, z panoramicznym widokiem na 360 stopni, z rekreacji i restauracji. Apartamenty będą mieć wysokie sufity z trzech metrów, okna panoramiczne, przestronne balkony. Projekt prezentuje 138 apartamentów w bloku A i 84 apartamentów w bloku B różnych układów, z których są przestronne studia, jednopokojowe, dwupokojowe apartamenty i penthouses, są apartamenty z jacuzzi.



Złożona infrastruktura:

3 odkryte baseny;

zjeżdżalnie wodne;

multicourt;

padel- tenis

siłownia;

strefa współpracy;

sauna, hammam;

sala do jogi;

parking podziemny;

restauracja

część wypoczynkowa dachu;

recepcjonistka

Concierge?

kino.

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z czystym wykończeniem, z zestawem kuchennym i hydraulicznym, pozostaje wybrać meble i urządzenia, z którymi nasza firma chętnie pomoże i umeblować mieszkanie "pod klucz".



Plan płatności: 40% pierwsza rata, 60% jest dostarczane bez odsetek raty do maja 2027. Przy płaceniu 100%, 5% zniżki jest zapewniona.

Masz doskonałą okazję wynająć apartament za pośrednictwem naszej firmy zarządzającej lub niezależnie, z pasywnym dochodem od 12- 15% rocznie. Zanzibar ma dziś wysoki potencjał inwestycyjny dla rozwoju nieruchomości, w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił intensywny rozwój w obszarach kurortu, a popyt na czynsz jest więcej niż oferty na wyspie!



Skontaktuj się z naszym przedstawicielem firmy Zulfiya Alimov, chętnie podzielimy się z Państwem naszą wizją, doświadczeniem w inwestycjach zagranicznych, i powiedz, dlaczego Zanzibar został wybrany do budowy obiektów. Wyślij up- to- date informacji o cenach i pomóc w wyborze.

Aura Ra Complex jest projektem w trakcie budowy, ponad 70% apartamentów zostało już zakupionych przez inwestorów. Nadal masz wielką okazję stać się właścicielem panoramicznego mieszkania nad oceanem, z najlepszymi warunkami!