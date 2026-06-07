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Kompleks mieszkalny AURA RA

Bwejuu, Tanzania
od
$83,000
VAT
od
$1,550/m²
6.06.2026
$83,000
6.06.2026
$83
BTC
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ETH
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* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16
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ID: 37944
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tanzania
  • Region / Państwo
    Zanzibar
  • Okolica
    Kusini
  • Wioska
    Bwejuu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Projekt w Zanzibar "Aura Ra", klasa premium, na pierwszej linii brzegowej, zaledwie 100 metrów od oceanu, budujemy - firma budowlana MB HOMES!
W popularnej lokalizacji krystalicznie czystej plaży Paget, który jest znany z wielu szkół kitesurfing. Kompleks składa się z 11 piętrowych budynków w bloku A i 5 pięter w bloku B. Z wyśmienitym salonem na dachu, z panoramicznym widokiem na 360 stopni, z rekreacji i restauracji. Apartamenty będą mieć wysokie sufity z trzech metrów, okna panoramiczne, przestronne balkony. Projekt prezentuje 138 apartamentów w bloku A i 84 apartamentów w bloku B różnych układów, z których są przestronne studia, jednopokojowe, dwupokojowe apartamenty i penthouses, są apartamenty z jacuzzi.


Złożona infrastruktura:

  • 3 odkryte baseny;
  • zjeżdżalnie wodne;
  • multicourt;
  • padel- tenis
  • siłownia;
  • strefa współpracy;
  • sauna, hammam;
  • sala do jogi;
  • parking podziemny;
  • restauracja
  • część wypoczynkowa dachu;
  • recepcjonistka
  • Concierge?
  • kino.

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z czystym wykończeniem, z zestawem kuchennym i hydraulicznym, pozostaje wybrać meble i urządzenia, z którymi nasza firma chętnie pomoże i umeblować mieszkanie "pod klucz".


Plan płatności: 40% pierwsza rata, 60% jest dostarczane bez odsetek raty do maja 2027. Przy płaceniu 100%, 5% zniżki jest zapewniona.

Masz doskonałą okazję wynająć apartament za pośrednictwem naszej firmy zarządzającej lub niezależnie, z pasywnym dochodem od 12- 15% rocznie. Zanzibar ma dziś wysoki potencjał inwestycyjny dla rozwoju nieruchomości, w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił intensywny rozwój w obszarach kurortu, a popyt na czynsz jest więcej niż oferty na wyspie!


Skontaktuj się z naszym przedstawicielem firmy Zulfiya Alimov, chętnie podzielimy się z Państwem naszą wizją, doświadczeniem w inwestycjach zagranicznych, i powiedz, dlaczego Zanzibar został wybrany do budowy obiektów. Wyślij up- to- date informacji o cenach i pomóc w wyborze.

Aura Ra Complex jest projektem w trakcie budowy, ponad 70% apartamentów zostało już zakupionych przez inwestorów. Nadal masz wielką okazję stać się właścicielem panoramicznego mieszkania nad oceanem, z najlepszymi warunkami!

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 73.0
Cena za m², USD 1,616
Cena mieszkania, USD 118,000

Lokalizacja na mapie

Bwejuu, Tanzania
Edukacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Deweloper
MBHomes
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Deweloper
MBHomes
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Deweloper
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