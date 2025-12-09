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Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach

Malaga, Hiszpania
od
$4,21M
;
32
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ID: 39603
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Malaga-Costa del Sol
  • Miasto
    Malaga

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach

Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sceną artystyczną i spokojnym śródziemnomorskim stylem życia, który przyciąga turystów przez cały rok.

Kompleks jest dobrze skomunikowany z centrum Malagi. Znajduje się 4 km od portu w Maladze, spacerem wzdłuż promenady, mniej niż 4 km od głównej stacji kolejowej i 5 km od międzynarodowego lotniska. Ten nowoczesny kompleks położony jest w prestiżowej części Malagi, oferującej obiekty sportowe, szpitale, szkoły, restauracje, uniwersytety oraz strefy sportów na świeżym powietrzu z idyllicznym południowym klimatem. Dodatkowo w tej okolicy znajdują się tereny zielone i miejsca do wypoczynku.

Apartamenty na sprzedaż w Maladze, Hiszpania, oferują nową koncepcję zabudowy mieszkaniowej przy plaży w Maladze. Mają pionowy układ na kilku piętrach, które otwierają się na zewnątrz i oferują spektakularne panoramiczne widoki. Kompleks dysponuje udogodnieniami dostosowanymi do wszystkich stylów życia, takimi jak tereny zielone, basen infinity wewnętrzny i zewnętrzny, siłownia, klub społeczny, sauna i spa, solarium, pokój coworkingowy oraz plac zabaw dla dzieci.

Kompleks oferuje system mieszkalny składający się z mieszkań 1-4-pokojowych, duplexów oraz penthouse'ów, które obejmują basen na dachu oraz designerski basen infinity. Wszystkie mieszkania mają duże tarasy z widokiem na morze i system aerotermalny do klimatyzacji, który jest ekologicznym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii.


AGP-00951

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Lokalizacja na mapie

Malaga, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

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od
$4,21M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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