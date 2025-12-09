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Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay

Benahavis, Hiszpania
od
$10,35M
;
12
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ID: 39471
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2079681108
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Calle de Don Jaime Parlade

O kompleksie

Przeniesienie
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Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry room, a guest toilet, a hall, and two bedrooms with en-suite bathrooms. Upstairs, the master suite is complemented by two additional bedrooms and a versatile living room, all with access to terraces with unobstructed views. The ground floor includes the garage, utility and storage rooms, guest and gardener's toilets, a closet, and an elevator, all subtly integrated underground. The exterior is protected by a waterproof mortar finish, ensuring structural integrity and weather resistance. Advanced underfloor heating system with self-fixing panels and Uponor cross-linked polyethylene (evalPEX) piping. The price includes an optional furniture package, designed by leading interior designers. Intelligent lighting and electrical systems designed for elegance and impeccable performance. State-of-the-art Daikin air conditioning and Uponor underfloor heating for optimal comfort.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
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od
$10,35M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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