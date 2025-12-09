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Dzielnica mieszkaniowa The View Marbella 2

Benahavis, Hiszpania
od
$1,48M
;
14
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ID: 39009
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1733923
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy projekt składający się z 70 przestronnych apartamentów i penthouses, rozmieszczonych w siedmiu bloki. Projekt siedzi w górach Benahavís blisko wielu fantastycznych pól golfowych i oferuje spektakularne widoki na ten obszar i na Morze Śródziemne. Właściwości są zaprojektowane w celu optymalizacji stosowania hojne wnętrza i naturalne światło. Najnowsze technologie stworzą komfortowy dom, jak również najwyższej jakości materiały i osprzęt, który zostały ręcznie wybrane przez zespół projektantów. Oferta rozwoju 2, 3 lub 4-pokojowe domy z przestronnymi przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi Baw się dobrze. Tak jak ty. oczekiwać z luksusowych domów, istnieje pełna gama udogodnień stylu życia dostępne do właścicieli, w tym całodobowej ochrony, konsjerża, pralni chemicznej, transportu i prywatnego szefa kuchni. Ty będzie również w stanie korzystać z klubu zdrowia, który obejmuje pełne spa, siłownia, i baseny wewnątrz i na zewnątrz. Istnieje również obszar dla dzieci, więc każdy członek Twoja rodzina ma miejsce do zabawy. Rozwój jest otoczony bujnymi ogrodami zaprojektowane przez renomowanych wyspecjalizowanych projektantów krajobrazu.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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