Dzielnica mieszkaniowa The View Marbella 2

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Nowy projekt
składający się z 70 przestronnych apartamentów i penthouses, rozmieszczonych w siedmiu
bloki.
Projekt siedzi
w górach Benahavís blisko wielu fantastycznych pól golfowych i oferuje spektakularne
widoki na ten obszar i na Morze Śródziemne.
Właściwości są zaprojektowane w celu optymalizacji stosowania
hojne wnętrza i naturalne światło. Najnowsze technologie stworzą
komfortowy dom, jak również najwyższej jakości materiały i osprzęt, który
zostały ręcznie wybrane przez zespół projektantów.
Oferta rozwoju
2, 3 lub 4-pokojowe domy z przestronnymi przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Baw się dobrze.
Tak jak ty.
oczekiwać z luksusowych domów, istnieje pełna gama udogodnień stylu życia dostępne
do właścicieli, w tym całodobowej ochrony, konsjerża, pralni chemicznej,
transportu i prywatnego szefa kuchni. Ty
będzie również w stanie korzystać z klubu zdrowia, który obejmuje pełne spa, siłownia, i
baseny wewnątrz i na zewnątrz. Istnieje również obszar dla dzieci, więc każdy członek
Twoja rodzina ma miejsce do zabawy.
Rozwój jest otoczony bujnymi ogrodami
zaprojektowane przez renomowanych wyspecjalizowanych projektantów krajobrazu.
Lokalizacja na mapie
Benahavis, Hiszpania
Rekreacja
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