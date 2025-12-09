Dzielnica mieszkaniowa The View Marbella 2

Nowy projekt składający się z 70 przestronnych apartamentów i penthouses, rozmieszczonych w siedmiu bloki. Projekt siedzi w górach Benahavís blisko wielu fantastycznych pól golfowych i oferuje spektakularne widoki na ten obszar i na Morze Śródziemne. Właściwości są zaprojektowane w celu optymalizacji stosowania hojne wnętrza i naturalne światło. Najnowsze technologie stworzą komfortowy dom, jak również najwyższej jakości materiały i osprzęt, który zostały ręcznie wybrane przez zespół projektantów. Oferta rozwoju 2, 3 lub 4-pokojowe domy z przestronnymi przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi Baw się dobrze. Tak jak ty. oczekiwać z luksusowych domów, istnieje pełna gama udogodnień stylu życia dostępne do właścicieli, w tym całodobowej ochrony, konsjerża, pralni chemicznej, transportu i prywatnego szefa kuchni. Ty będzie również w stanie korzystać z klubu zdrowia, który obejmuje pełne spa, siłownia, i baseny wewnątrz i na zewnątrz. Istnieje również obszar dla dzieci, więc każdy członek Twoja rodzina ma miejsce do zabawy. Rozwój jest otoczony bujnymi ogrodami zaprojektowane przez renomowanych wyspecjalizowanych projektantów krajobrazu.