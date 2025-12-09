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Dzielnica mieszkaniowa Villa Isola

Benahavis, Hiszpania
od
$7,82M
;
8
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ID: 39411
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 678322723
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive development located within the private and secure community of Montemayor, in Benahavís. Set on a 4,762 m² plot and with an impressive built area of 1,840 m², this contemporary residence has been designed to offer exceptional quality, comfort, and privacy. The villa features 6 bedrooms, 6 bathrooms, and 3 guest toilets, distributed across bright open spaces that seamlessly connect interior living with expansive outdoor areas. Large glass openings frame panoramic views, while premium finishes and meticulous detailing contribute to a serene and sophisticated atmosphere. A residence where architectural quality, refined comfort and a privileged natural setting come together to offer an exceptional place to live. Interior can be made in accordance with clients wishes.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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