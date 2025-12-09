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Dzielnica mieszkaniowa Villa Oria

Marbella, Hiszpania
od
$6,55M
;
6
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ID: 39177
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1122851391
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Adres
    Calle Casares

O kompleksie

Przeniesienie
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Contemporary villa project in Nagüeles, Marbella. This contemporary villa offers a living experience where light, space and tranquillity come together in perfect harmony. Its rooms open onto spacious terraces and an outdoor area designed for enjoying peace and quiet, with a swimming pool that becomes the visual centrepiece of the house. Inside, each room has been designed to convey well-being, balance and timeless elegance. A villa designed for those seeking an exclusive home that inspires and excites from the very first moment. This villa has a plot of 1915 m² (675 m² built) with two floors and a total of 5 bedrooms, 5 bathrooms and a guest toilet.

Lokalizacja na mapie

Marbella, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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