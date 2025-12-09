Dzielnica mieszkaniowa Vanian Gardens Phase 5

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Położony w obszarze Selwo między Estepona i San Pedro. Jest to projekt kurortu, którego wartość dodana leży w jego zestawie obiektów, infrastruktury i lokalizacji geograficznej. Kompleks obejmuje 4 odkryte baseny, spa z krytym podgrzewanym basenem, kino, klub młodzieżowy oraz przestrzeń współpracy.
Obok Estepona, wybitna gmina na Costa del Sol, położona pomiędzy dwoma najbardziej znanymi marinami w regionie Morza Śródziemnego - Puerto Banús i Sotogrande - z 20 kilometrami wybrzeża, niezliczonymi plażami, polami golfowymi, atrakcjami rekreacyjnymi i centrami handlowymi. Twój dom będzie na Golden Mile Costa del Sol, zaledwie 45 minut od lotniska Málaga i Gibraltar i AVE szybkiej stacji kolejowej.
Położony w naturalnym otoczeniu Selwo, eleganckie fasady i przestronne tarasy tworzą niekończące się widoki na Costa del Sol.
Jest prywatnym kompleksem mieszkalnym unikalnych domów, położony w ekskluzywnej urbanizacji, bardzo blisko morza i otoczony przez wspaniałe ogrody, nowoczesne baseny, wspólne obszary i wiele opcji rekreacyjnych.
Lokalizacja na mapie
Resinera Voladilla, Hiszpania
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