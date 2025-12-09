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Dzielnica mieszkaniowa Vanian Gardens Phase 5

Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$491,465
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6
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ID: 39111
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1459588432
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Resinera Voladilla

O kompleksie

Przeniesienie
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Położony w obszarze Selwo między Estepona i San Pedro. Jest to projekt kurortu, którego wartość dodana leży w jego zestawie obiektów, infrastruktury i lokalizacji geograficznej. Kompleks obejmuje 4 odkryte baseny, spa z krytym podgrzewanym basenem, kino, klub młodzieżowy oraz przestrzeń współpracy. Obok Estepona, wybitna gmina na Costa del Sol, położona pomiędzy dwoma najbardziej znanymi marinami w regionie Morza Śródziemnego - Puerto Banús i Sotogrande - z 20 kilometrami wybrzeża, niezliczonymi plażami, polami golfowymi, atrakcjami rekreacyjnymi i centrami handlowymi. Twój dom będzie na Golden Mile Costa del Sol, zaledwie 45 minut od lotniska Málaga i Gibraltar i AVE szybkiej stacji kolejowej. Położony w naturalnym otoczeniu Selwo, eleganckie fasady i przestronne tarasy tworzą niekończące się widoki na Costa del Sol. Jest prywatnym kompleksem mieszkalnym unikalnych domów, położony w ekskluzywnej urbanizacji, bardzo blisko morza i otoczony przez wspaniałe ogrody, nowoczesne baseny, wspólne obszary i wiele opcji rekreacyjnych.

Lokalizacja na mapie

Resinera Voladilla, Hiszpania
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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