Dzielnica mieszkaniowa Copenhague 39

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KLUCZOWA READY VILLA W SERCE NUEVY ANDALUCIA
Ta wspaniała willa w dobrze ugruntowanej okolicy w sercu Nueva Andalucia przeszła pełną transformację od podłoża do najwyższych możliwych specyfikacji konstrukcyjnych.
Oferując 5 sypialni, 7 łazienek pełnego luksusu to stanowi ostateczny we współczesnym życiu.
Duże obszary mieszkalne uzupełnione otwartym planem kuchni i rozległe tarasy, w tym kuchnia na zewnątrz pozwalają na pełne al fresco stylu życia. Jacuzzi, sauna i otwarte widoki na pole golfowe sprawiają, że jest to idealny dom rodzinny w najbardziej poszukiwanej dzielnicy Marbella.
FUNDUSZE WŁASNE
• Widoki golfowe
• W pełni odnowiony
• Taras na dachu
• Basen zewnętrzny
• Kuchnia zewnętrzna
• Siłownia
• Sauna
• Jacuzzi
• Pokój gier
Lokalizacja na mapie
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
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