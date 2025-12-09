  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Marbella
  4. Dzielnica mieszkaniowa Copenhague 39

Dzielnica mieszkaniowa Copenhague 39

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,54M
;
20
Zostawić wniosek
ID: 38915
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1168955479
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara
  • Adres
    Avenida del Prado, 7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
KLUCZOWA READY VILLA W SERCE NUEVY ANDALUCIA Ta wspaniała willa w dobrze ugruntowanej okolicy w sercu Nueva Andalucia przeszła pełną transformację od podłoża do najwyższych możliwych specyfikacji konstrukcyjnych. Oferując 5 sypialni, 7 łazienek pełnego luksusu to stanowi ostateczny we współczesnym życiu. Duże obszary mieszkalne uzupełnione otwartym planem kuchni i rozległe tarasy, w tym kuchnia na zewnątrz pozwalają na pełne al fresco stylu życia. Jacuzzi, sauna i otwarte widoki na pole golfowe sprawiają, że jest to idealny dom rodzinny w najbardziej poszukiwanej dzielnicy Marbella. FUNDUSZE WŁASNE • Widoki golfowe • W pełni odnowiony • Taras na dachu • Basen zewnętrzny • Kuchnia zewnętrzna • Siłownia • Sauna • Jacuzzi • Pokój gier

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bougaivillea Rosa
Fuengirola, Hiszpania
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa Villas Sirocco
Ricmar, Hiszpania
od
$3,87M
Dzielnica mieszkaniowa VILLA AZAHAR Reserva Golf
Mijas, Hiszpania
od
$2,61M
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Terram
Rincon de la Victoria, Hiszpania
od
$540,384
Dzielnica mieszkaniowa Korall Residences
Fuengirola, Hiszpania
od
$955,626
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Copenhague 39
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,54M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Marbella Club Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Marbella Club Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Marbella Club Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Marbella Club Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Marbella Club Hills Fase II
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Marbella Club Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Marbella Club Hills Fase II
Benahavis, Hiszpania
od
$955,626
The project is located in the prestigious enclave between the renowned Marbella Club Golf Resort and the iconic Anantara Villa Padierna Palace. Set on expansive grounds of 158,000 sqm, the project uses just 6% of the land for construction, thus preserving the natural landscape. This allows…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Anna de Estepona - Townhouses
Dzielnica mieszkaniowa Anna de Estepona - Townhouses
Dzielnica mieszkaniowa Anna de Estepona - Townhouses
Dzielnica mieszkaniowa Anna de Estepona - Townhouses
Dzielnica mieszkaniowa Anna de Estepona - Townhouses
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Anna de Estepona - Townhouses
Dzielnica mieszkaniowa Anna de Estepona - Townhouses
Estepona, Hiszpania
od
$904,432
Exclusive residential project consisting of 87 homes, located in an excellent residential area of ​​Estepona. The development offers a wide variety of apartment types, including apartments and townhouses. It is located in a peaceful residential area of ​​Estepona, an area with significant u…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Madrisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Madrisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Madrisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Madrisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Madrisa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Madrisa
Dzielnica mieszkaniowa Villa Madrisa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$3,41M
A stunning Mediterranean villa located in the heart of Nueva Andalucia. Designed to combine contemporary elegance with natural beauty, the property is surrounded by a meticulously manicured garden that wraps around the villa, offering a sense of serenity and seclusion. Tall trees and lush g…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje