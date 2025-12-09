Dzielnica mieszkaniowa Copenhague 39

KLUCZOWA READY VILLA W SERCE NUEVY ANDALUCIA Ta wspaniała willa w dobrze ugruntowanej okolicy w sercu Nueva Andalucia przeszła pełną transformację od podłoża do najwyższych możliwych specyfikacji konstrukcyjnych. Oferując 5 sypialni, 7 łazienek pełnego luksusu to stanowi ostateczny we współczesnym życiu. Duże obszary mieszkalne uzupełnione otwartym planem kuchni i rozległe tarasy, w tym kuchnia na zewnątrz pozwalają na pełne al fresco stylu życia. Jacuzzi, sauna i otwarte widoki na pole golfowe sprawiają, że jest to idealny dom rodzinny w najbardziej poszukiwanej dzielnicy Marbella. FUNDUSZE WŁASNE • Widoki golfowe • W pełni odnowiony • Taras na dachu • Basen zewnętrzny • Kuchnia zewnętrzna • Siłownia • Sauna • Jacuzzi • Pokój gier