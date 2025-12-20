  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Vsevolozhsky District
  4. Nowe domy

Nowe domy w Vsevolozhsky District, Rosja

Koltusskoe gorodskoe poselenie
4
Kujvozovskoe selskoe poselenie
2
Leskolovskoe selskoe poselenie
2
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,908
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,908
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
OneOne
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Pokaż wszystko Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$56,850
Twój idealny dom zaczyna się tam, gdzie chcesz mieszkać.PROSZĘ STYLE jest przygotowaną i mieszkalną wioską w dzielnicy Vsevolozhsky, 15 minut od obwodnicy wzdłuż autostrady Murmańska. Tutaj można kupić działki i wykończone domy o różnym stopniu wykończenia - od szkicu dla tych, którzy chcą z…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$179,990
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Pokaż wszystko Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$22,063
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Pokaż wszystko Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$54,894
Plat w miejscowości wiejskiej 13 km od St. Petersburg Crocusa15 minut do Ring Road, w pobliżu Nevsky Forest Park i Lake Korkin_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat Leningradu, 11 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.Infrastruktura socjalistyczna znajdu…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Pokaż wszystko Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$33,403
Plac w gotowej wsi "Prilesny 2.0" 15 minut od St. Petersburg!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat Leningradu16 km od RAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.→ Wioska znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Eksolovo, gdzie znajduje się sklep, w k…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Pokaż wszystko Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Lehtusi, Rosja
od
$23,997
Ostatnia część wioski wiejskiej "Levada", 30 km od wyścigu na północy regionu Leningradu Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat, 30 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Novoprizerskoe lub drogą 41K- 065 w kierunku wsi Lehtusi.→ Infrastruktura społeczna znajduje się 10 minut jazdy od …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się