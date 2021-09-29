Wioska domków Negorod Toksovo

  1. Realting.com
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$70,799
15
ID: 28039
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4749
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Leskolovskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Czas na właściwe decyzje! Kup działkę w FACT z dodatkową korzyścią w ratach bez odsetek za pierwszy rok! Malownicze obszary w ratach od właściciela. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń!

Gospodarstwa domowe i obiekty krajobrazowe w Negorod Toksovo są wykonane w jednym stylu inspirowane architekturą Danii. Projekt jest zatem holistycznym i harmonijnym środowiskiem - połączeniem minimalizmu, funkcjonalności i elegancji europejskiej.

→ Ulepszone obszary od 10 akrów z wejściem do każdego z nich
15 kW, główny gazociąg (komunikacja podziemna)
→ Grupa wejścia z punktem kontrolnym, zamknięty i strzeżony obwód
→ Przemyślana jest również uliczna i drogowa sieć dla komfortowego ruchu: asfaltowe drogi z podziemnym drenażem, chodniki i ścieżka rowerowa, oświetlenie nocne jest realizowane
→ Park leśny przylegający do masywu będzie miejscem relaksujących spacerów.
→ Istnieje możliwość zakupu gotowego domu

Lokalizacja

20 minut do Ring Road i MEGA Parnassus na autostradzie Novopriozerskoe, mniej niż godzinę do północnej dzielnicy miasta. W pobliżu kurortu Okhta Park, kompleks North Slope, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. W Tokio - sklepy, restauracje, kluby sportowe i dziecięce, szkoły i przedszkola.


Warunki zakupu
100% płatności i hipoteka od 6%
→ Instalacja bez odsetek od właściciela
→ Przydatny handel, szybki wykup nieruchomości

Gwarancja:
→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty
→ Projekt jest realizowany przez FACT.
→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny

Zadzwoń do mnie, może online.
Sekcja 7. Numer katastralny 1: 47: 07: 0154001: 1330

Lokalizacja na mapie

Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja

