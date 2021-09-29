Wioska domków Negorod Toksovo

Czas na właściwe decyzje! Kup działkę w FACT z dodatkową korzyścią w ratach bez odsetek za pierwszy rok! Malownicze obszary w ratach od właściciela. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń!



Gospodarstwa domowe i obiekty krajobrazowe w Negorod Toksovo są wykonane w jednym stylu inspirowane architekturą Danii. Projekt jest zatem holistycznym i harmonijnym środowiskiem - połączeniem minimalizmu, funkcjonalności i elegancji europejskiej.



→ Ulepszone obszary od 10 akrów z wejściem do każdego z nich

15 kW, główny gazociąg (komunikacja podziemna)

→ Grupa wejścia z punktem kontrolnym, zamknięty i strzeżony obwód

→ Przemyślana jest również uliczna i drogowa sieć dla komfortowego ruchu: asfaltowe drogi z podziemnym drenażem, chodniki i ścieżka rowerowa, oświetlenie nocne jest realizowane

→ Park leśny przylegający do masywu będzie miejscem relaksujących spacerów.

→ Istnieje możliwość zakupu gotowego domu



Lokalizacja



20 minut do Ring Road i MEGA Parnassus na autostradzie Novopriozerskoe, mniej niż godzinę do północnej dzielnicy miasta. W pobliżu kurortu Okhta Park, kompleks North Slope, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. W Tokio - sklepy, restauracje, kluby sportowe i dziecięce, szkoły i przedszkola.





Warunki zakupu

100% płatności i hipoteka od 6%

→ Instalacja bez odsetek od właściciela

→ Przydatny handel, szybki wykup nieruchomości



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny



Zadzwoń do mnie, może online.

Sekcja 7. Numer katastralny 1: 47: 07: 0154001: 1330