  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
  4. Nowe domy

Nowe domy w Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Rosja

Imieni Swierdłowa
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$200,206
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$180,977
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$207,033
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
OneOne
Na mapie
Realting.com
Udać się