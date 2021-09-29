  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Negorod Toksovo

Wioska domków Negorod Toksovo

Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
;
25
Zostawić wniosek
ID: 28122
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3807
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 30.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Leskolovskoe selskoe poselenie

Lokalizacja na mapie

Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$150,654
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$29,002
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$84,709
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$86,328
Wieś domków Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$28,132
Państwo przegląda
Wioska domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$192,894
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$22,310
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$275,154
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje