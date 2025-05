Wioska domków Prilesnyj stil

Twój idealny dom zaczyna się tam, gdzie chcesz mieszkać.



PROSZĘ STYLE jest przygotowaną i mieszkalną wioską w dzielnicy Vsevolozhsky, 15 minut od obwodnicy wzdłuż autostrady Murmańska. Tutaj można kupić działki i wykończone domy o różnym stopniu wykończenia - od szkicu dla tych, którzy chcą zakończyć wszystko samodzielnie, do w pełni gotowe pod klucz opcji dla tych, którzy cenią czas.



Komunikacja i informacja



Drogi asfaltowe z chodnikami i jednym stylem rozwoju tworzą harmonijną, przytulną przestrzeń.

Plac zabaw, teren sportowy i aleja spacerowa to idealne miejsce do aktywnego życia i wypoczynku z całą rodziną.

- Zamknięty obszar z punktami kontrolnymi - cisza, bezpieczeństwo i poczucie prywatności.

- Centralna komunikacja podziemna, światłowodowy Internet

- Rozwinięta infrastruktura - w pobliżu sklepów, punktów emisji Ozon, szkoły, przedszkola, apteki, banki, jak również klub konny i stok narciarski na aktywne weekendy.



Lokalizacja



Wieś wiejska graniczy z miejscowością Hapoe, w ciągu kilku minut znajdują się przystanki transportu publicznego. Bardzo blisko jest lazurowe jezioro Manushkino, a nieco dalej rozciąga Nevsky Forest Park - miejsce, gdzie można oddychać w pełni, chodzić, jeździć na rowerze i podziwiać naturę.



Żyj na wsi i ciesz się każdą chwilą, nasączając piękno i harmonię tego miejsca - wszystkie problemy z obsługą zostaną przejęte przez Service Company.



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zawarciu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia

→ Pełne wsparcie transakcji - od pierwszego etapu do rejestracji nieruchomości (sprzedaż pochodzi od właściciela)

→ Elastyczne warunki rezerwacji i opłacalne promocje



Nie przegap ani chwili - zadzwoń do nas teraz i najpierw dowiedz się szczegółów!

Sekcja 96. Numer katastralny strony: 47: 07: 1045005: 2633