  2. Rosja
  3. Saburovo
  4. Nowe domy

Nowe domy w Saburovo, Rosja

Moskwa
1
Północno-Zachodni Okręg Federalny
16
Centralny Okręg Federalny
2
obwód leningradzki
16
Wieś domków Saburovo Klab
Wieś domków Saburovo Klab
Saburovo, Rosja
od
$445,056
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 146–256 m²
13 obiekty nieruchomości 13
O wiosce Wieś wiejska "Saburovo Club" to ekskluzywny projekt klasy biznesowej od dewelopera "FGC", położony w malowniczym zakątku regionu Moskwy, 10 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady w piątek. Wioska harmonijnie łączy nowoczesną architekturę z elementami skandynawskiego stylu i przyja…
Deweloper
ГК "ФСК"
