  Rosja
  Moskwa
  Nowe domy

Nowe domy w Moskwa, Rosja

Dom klubowy ZK The LAKE
Dom klubowy ZK The LAKE
Moskwa, Rosja
od
$476,469
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 55–122 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Lokalizacja kompleksu: LAKE Club House, położony w Kapustinsky Park przy stawie, zainteresuje koneserów ciszy i prywatności, ale z możliwością pobytu w centrum wydarzeń. Z bezsennych autostrad metropolii, LAKE jest chroniony przez sąsiednie dzielnice, bujne korony drzew i srebrną powierzchni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
54.6 – 71.1
466,049 – 513,619
Mieszkanie 3 pokoi
65.6 – 83.7
491,216 – 707,402
Mieszkanie 5 pokojów
121.8
895,532
Deweloper
ГК "ФСК"
