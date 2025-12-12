  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Primorskoe gorodskoe poselenie
  4. Nowe domy

Nowe domy w Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja

Moskwa
1
Północno-Zachodni Okręg Federalny
454
obwód leningradzki
454
Vsevolozhsky District
209
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Pokaż wszystko Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$28,043
Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!Lokalizacja:100 km od CAD→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.→ W najbliższych osadach…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Pokaż wszystko Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$74,709
Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!Lokalizacja:100 km od CAD→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.→ W najbliższych osadach…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Pokaż wszystko Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$30,662
Plac w wsi krajobrazowej w pobliżu dwóch jezior i lasu iglastego Lokalizacja:Okręg Vyborg w regionie Leningrad, 85 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Primorsky i Vyborg.Socjal.znaczna infrastruktura znajduje się 5 minut jazdy samochodem w osadach - Red Valley, Ryabovo, Kamys…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
TekceTekce
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Pokaż wszystko Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$29,180
Plac w wsi krajobrazowej w pobliżu dwóch jezior i lasu iglastego Lokalizacja:Okręg Vyborg w regionie Leningrad, 85 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Primorsky i Vyborg.Socjal.znaczna infrastruktura znajduje się 5 minut jazdy samochodem w osadach - Red Valley, Ryabovo, Kamys…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Pokaż wszystko Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$29,929
Plac w wsi krajobrazowej w pobliżu dwóch jezior i lasu iglastego Lokalizacja:Okręg Vyborg w regionie Leningrad, 85 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Primorsky i Vyborg.Socjal.znaczna infrastruktura znajduje się 5 minut jazdy samochodem w osadach - Red Valley, Ryabovo, Kamys…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Pokaż wszystko Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$31,246
Plac w wsi krajobrazowej w pobliżu dwóch jezior i lasu iglastego Lokalizacja:Okręg Vyborg w regionie Leningrad, 85 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Primorsky i Vyborg.Socjal.znaczna infrastruktura znajduje się 5 minut jazdy samochodem w osadach - Red Valley, Ryabovo, Kamys…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Pokaż wszystko Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$49,061
Plac w wsi krajobrazowej w pobliżu dwóch jezior i lasu iglastego Lokalizacja:Okręg Vyborg w regionie Leningrad, 85 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Primorsky i Vyborg.Socjal.znaczna infrastruktura znajduje się 5 minut jazdy samochodem w osadach - Red Valley, Ryabovo, Kamys…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Pokaż wszystko Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$33,007
Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!Lokalizacja:100 km od CAD→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.→ W najbliższych osadach…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Pokaż wszystko Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$28,763
Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!Lokalizacja:100 km od CAD→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.→ W najbliższych osadach…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Pokaż wszystko Wieś domków Tis da Glad
Wieś domków Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$36,554
Plac w wsi krajobrazowej w pobliżu dwóch jezior i lasu iglastego Lokalizacja:Okręg Vyborg w regionie Leningrad, 85 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Primorsky i Vyborg.Socjal.znaczna infrastruktura znajduje się 5 minut jazdy samochodem w osadach - Red Valley, Ryabovo, Kamys…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się