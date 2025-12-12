  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Nowe domy

Nowe domy w Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja

Moskwa
1
Północno-Zachodni Okręg Federalny
454
obwód leningradzki
454
Vsevolozhsky District
209
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$99,101
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$104,152
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$119,085
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
TekceTekce
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$11,914
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$144,718
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$89,525
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$62,785
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$108,290
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,116
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$79,474
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$131,282
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$116,374
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$87,265
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$118,259
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$99,657
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$144,049
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,055
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$113,324
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$99,952
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$90,994
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$67,070
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,055
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$104,148
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$106,932
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$187,665
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$134,055
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$136,157
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$121,428
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$206,258
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$72,325
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$99,046
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$100,455
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$101,836
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$113,121
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$93,305
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$117,255
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$86,054
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$76,805
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$116,919
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$134,644
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$123,373
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$81,949
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$122,039
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$139,643
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$80,852
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$117,836
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$98,084
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$93,314
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,600
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$117,036
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$96,798
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$109,533
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$121,602
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$124,722
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$117,507
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$149,022
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$143,795
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$123,860
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$99,558
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$116,161
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$153,865
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$75,034
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$62,085
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$64,598
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$107,257
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$68,335
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,847
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$135,801
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$101,885
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$84,441
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$132,429
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$91,906
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$94,136
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się