  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Romaskinskoe selskoe poselenie
  4. Nowe domy

Nowe domy w Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja

Moskwa
1
Północno-Zachodni Okręg Federalny
454
obwód leningradzki
454
Vsevolozhsky District
209
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,291
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$40,587
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$82,805
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
TekceTekce
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$79,895
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$17,690
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$59,988
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$65,457
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$16,610
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,206
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$48,852
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$21,433
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$54,844
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$33,629
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$150,176
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,768
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,109
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,197
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,226
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,206
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$43,035
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$68,921
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$72,325
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$44,614
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$24,856
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,921
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,384
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$21,827
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$21,464
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$18,534
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$23,118
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$22,239
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,028
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$21,094
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,818
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,860
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$18,215
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$18,684
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$38,283
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$19,490
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$24,429
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$21,526
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$16,195
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,293
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$47,774
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,109
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,226
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$17,516
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$130,910
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,326
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$51,651
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$38,968
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,343
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się