Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja

Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…