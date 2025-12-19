  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. obwód leningradzki
  4. Nowe domy

Nowe domy w obwód leningradzki, Rosja

Vsevolozhsky District
207
Kakisalmi District
115
Vyborgsky District
83
Koltusskoe gorodskoe poselenie
80
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$79,371
Twój idealny dom zaczyna się tam, gdzie chcesz mieszkać.PROSZĘ STYLE jest przygotowaną i mieszkalną wioską w dzielnicy Vsevolozhsky, 15 minut od obwodnicy wzdłuż autostrady Murmańska. Tutaj można kupić działki i wykończone domy o różnym stopniu wykończenia - od szkicu dla tych, którzy chcą z…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$29,280
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$27,117
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$29,995
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$29,635
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$41,206
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$27,842
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$94,736
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$101,475
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,834
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$117,931
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$27,122
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$33,844
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$35,981
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$23,470
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,322
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$11,581
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,322
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$29,140
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$66,454
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Lehtusi, Rosja
od
$24,496
Ostatnia część wioski wiejskiej "Levada", 30 km od wyścigu na północy regionu Leningradu Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat, 30 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Novoprizerskoe lub drogą 41K- 065 w kierunku wsi Lehtusi.→ Infrastruktura społeczna znajduje się 10 minut jazdy od …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$27,578
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$29,094
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$145,985
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Wieś domków Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$38,959
Plac w gotowej wsi "Prilesny 2.0" 15 minut od St. Petersburg!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat Leningradu16 km od RAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.→ Wioska znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Eksolovo, gdzie znajduje się sklep, w k…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$81,112
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$37,333
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$85,727
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,322
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Twój idealny dom zaczyna się tam, gdzie chcesz mieszkać.PROSZĘ STYLE jest przygotowaną i mieszkalną wioską w dzielnicy Vsevolozhsky, 15 minut od obwodnicy wzdłuż autostrady Murmańska. Tutaj można kupić działki i wykończone domy o różnym stopniu wykończenia - od szkicu dla tych, którzy chcą z…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$28,861
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$34,141
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$28,615
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,235
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$119,042
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$32,593
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,695
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$24,933
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$29,156
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Wieś domków Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$96,761
Twój idealny dom zaczyna się tam, gdzie chcesz mieszkać.PROSZĘ STYLE jest przygotowaną i mieszkalną wioską w dzielnicy Vsevolozhsky, 15 minut od obwodnicy wzdłuż autostrady Murmańska. Tutaj można kupić działki i wykończone domy o różnym stopniu wykończenia - od szkicu dla tych, którzy chcą z…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$35,294
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$111,731
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$18,969
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$26,599
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$28,251
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$48,991
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$30,760
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$44,780
Ostatnia część wioski wiejskiej "Levada", 30 km od wyścigu na północy regionu Leningradu Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat, 30 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Novoprizerskoe lub drogą 41K- 065 w kierunku wsi Lehtusi.→ Infrastruktura społeczna znajduje się 10 minut jazdy od …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$39,439
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$42,660
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$84,067
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$134,447
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$58,551
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$132,904
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$33,986
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Lehtusi, Rosja
od
$27,233
Ostatnia część wioski wiejskiej "Levada", 30 km od wyścigu na północy regionu Leningradu Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat, 30 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Novoprizerskoe lub drogą 41K- 065 w kierunku wsi Lehtusi.→ Infrastruktura społeczna znajduje się 10 minut jazdy od …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$21,791
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Ucastki na oz Komsomolskoe
Wieś domków Ucastki na oz Komsomolskoe
Wieś domków Ucastki na oz Komsomolskoe
Wieś domków Ucastki na oz Komsomolskoe
Wieś domków Ucastki na oz Komsomolskoe
Wieś domków Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$110,790
Gatunki, o których powinieneś tylko marzyć! Łącznie 11 Sea View działki na 1. linii jeziora KomsomolskoyeJest to miejsce, w którym możesz być sam ze sobą i z bliskimi, zwolnić i poczuć harmonię życia, znaleźć spokój i inspirację. Spacerując pieszo lub łodzią, ciesząc się medytacją na plaży w…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$136,695
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$41,524
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,322
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$17,960
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$29,862
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$120,899
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$30,445
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$23,526
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$30,085
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$103,387
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$63,031
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$26,072
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$118,701
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$23,723
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$28,475
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Wieś domków Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$56,036
Plat w miejscowości wiejskiej 13 km od St. Petersburg Crocusa15 minut do Ring Road, w pobliżu Nevsky Forest Park i Lake Korkin_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat Leningradu, 11 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.Infrastruktura socjalistyczna znajdu…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$190,524
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$88,803
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$28,292
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$101,985
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$28,292
Plot na brzegu jeziora Otradnoe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 mi…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$123,898
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$36,175
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$30,160
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,322
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$33,032
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$88,594
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$151,292
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,322
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,602
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$209,400
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
