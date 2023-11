Marvila, Portugalia

od €320,000

43–177 m² 3

Poddaj się: 2023

Unikalne budynki w nowej dzielnicy przy promenadzie z uprzywilejowaną lokalizacją. W cichej i nowoczesnej okolicy znajduje się około 120 sklepów, rynek, siłownia i inne usługi. Zaledwie kilka minut od centrum Lizbony, lotniska, parku narodów i centrum kreatywnego Beato. Apartamenty z architekturą Renzo Piano - kultowy włoski laureat Nagrody Pritzkera - mają dekoracje premium, które przyczyniają się do maksymalnego wykorzystania przestrzeni, naturalnego światła, stabilności energetycznej, komfortu akustycznego i termicznego przez cały rok. Składa się z apartamentów typu studio, apartamentów z jedną lub dwiema sypialniami, idealnie zaprojektowanych do nowoczesnego życia jedno- lub sparowanego, do życia lub inwestycji w dwóch różnych blokach ( A i B ). Apartamenty posiadają prywatny parking z ładowarką do samochodów i spiżarnią. Budowa budynków ma zostać ukończona do maja 2023 r